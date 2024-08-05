Как "большие деньги" из Катара помогут решить энергетическую безопасность Казахстана – оценки экспертов

Государство Катар намерено вложить около 3,5 млрд долларов в строительство двух газоперерабатывающих заводов на Кашагане. Согласно соглашению национальной компании QazaqGaz с катарской UCC Holding, проекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026 и 2029 годах, сообщает Zakon.kz.

Первый ГПЗ на 1 млрд кубометров уже строится в настоящее время, его планируют запустить уже в 2026 году, а второй – на 2,5 млрд кубометров – войдет в строй в 2029 году. Кроме этого, будет построена новая компрессорная станция КС-14, магистральный газопровод "КС-14-Костанай-Актобе", а также вторая нитка магистрали "Бейнеу – Бозой – Шымкент".

Отметим, что старт проекту дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в конце зимы этого года.

Также глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята и подчеркнул, что эти проекты имеют особое значение, поскольку обеспечивают долгосрочную энергетическую безопасность нашей страны.

Настоящим прорывом в деле освоения Кашагана эксперты считают появление катарских инвесторов. Так, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил:

"После ввода заводов результат будет очевиден не только в части добычи, переработки газа, поставки его на внутренний рынок и на экспорт, но также и в части увеличения экспортных объемов нефти". Алмасадам Саткалиев

Важность развития Кашагана не только с экспортной точки зрения, но и с позиции диверсификации экономики подчеркивает и казахстанский финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"До этого ГПЗ на Кашагане был грустной историей. Сроки его строительства сдвигали несколько раз – по последней информации его должны были запустить пару месяцев назад. Но частный подрядчик срывал график и в итоге вовсе отказался от проекта, который вернулся в заботливые руки правительства". Андрей Чеботарев

В этот раз за ГПЗ берутся реальные мастера своего дела, – уверен аналитик. Qatar Petroleum – государственная нефтяная и газовая корпорация Катара. Ключевой актив компании – месторождение North Field – крупнейшее в мире месторождение природного газа, которое Катар делит с Ираном. Добыча газа из этого месторождения позволила Катару стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа.

Второй подрядчик – UCC Holding – один из ведущих катарских конгломератов, специализируется на строительстве и инженерных проектах, включая нефтегазовую инфраструктуру. Основные проекты в нефтегазовой сфере: North Field Expansion, проект по расширению крупнейшего в мире месторождения природного газа, включающий строительство новых установок по переработке и сжижению газа, строительство объектов для переработки природного газа на месторождении Барзан.

"Катар – признанный мировой лидер в сфере природного газа, реализация подобных проектов на нашей территории позволит подготовить и обучить собственные кадры у лучших специалистов отрасли". Андрей Чеботарев

Месторождение Кашаган обеспечивает до 20% из 85% добычи газа в стране. Остальные объемы достигаются за счет проектов Тенгиз (27%) и Карачаганак (38%).

Остается отметить, что, по данным Национального банка РК, объем прямых иностранных инвестиций Катара в Казахстан до начала этих проектов составлял всего 75,9 млн долларов США.