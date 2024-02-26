Казахстан и Катар хотят развивать военное сотрудничество

Министерство обороны РК подготовило проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о военном сотрудничестве", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано министрами обороны двух государств 12 декабря 2023 года в городе Дохе (Государство Катар).

Документ предусматривает сотрудничество в следующих областях:

военное образование и подготовка военнослужащих;



военная медицина;



военная наука;



культурные и спортивные мероприятия в военной области;



консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира;



боевая подготовка;



иные области сотрудничества, согласованные сторонами.



Предусматривается, что для реализации конкретных областей сотрудничества стороны могут заключать отдельные международные договоры.



Формы сотрудничества

В рамках соглашения стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:



официальные визиты руководителей уполномоченных органов сторон;



рабочие встречи и консультации по областям сотрудничества;



обмен опытом и консультации по областям сотрудничества;



участие в учебных проектах, стажировках и курсах повышения квалификации;



языковая подготовка военнослужащих в образовательных учреждениях на основе договоров или контрактов, заключаемых между уполномоченными органами сторон;



подготовка военнослужащих;



проведение совместных военных учений;



военно-спортивные мероприятия;



иные формы сотрудничества.

Соглашение также предусматривает, что при проведении мероприятий боевой подготовки стороны могут во взаимно согласованные сроки совместно использовать воздушное пространство и военные полигоны государств.

Документ также предусматривает языковую подготовку.

Языковая подготовка военнослужащих включает:



обучение;



проживание и питание;



транспортировку;



оказание первой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях принимающей стороны.



При этом расходы, связанные с языковой подготовкой, несет направляющая сторона, если не было договоренности об ином.

Защита информации

Также предусматривается, что каждая сторона обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации, полученной от другой стороны, и не допускает ее передачи любой третьей стороне без письменного согласия передавшей стороны.



Указывается, что информация, полученная одной из сторон в ходе военного сотрудничества, не может быть использована в ущерб интересам другой стороны.



Проект закона будет внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 марта.

Ранее мы сообщали, что постановлением правительства РК от 12 февраля 2024 года одобрено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар.