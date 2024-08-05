Новые требования к выдаче микрокредитов установят в Казахстане

АРРФР подготовило изменения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита и т. д., сообщает Zakon.kz.

В частности, Требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита дополнены новым пунктом, оговаривающим общие условия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году).

Помимо условий, указанных в пункте 4 Требований, предусматриваются следующие условия:

размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита или уплате вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита не может превышать 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;

все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора о предоставлении микрокредита;

по соглашению сторон возможно увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита не более двух раз, не более чем на 45 календарных дней каждый, на улучшающих условиях, предусматривающих вознаграждение по договору не более 0,2% в день.

Вместе с тем уточняется, что права заемщика предусматривают возможность:

ознакомления с правилами предоставления микрокредитов, тарифами организации по предоставлению микрокредитов;

распоряжения полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных договором;

оплаты основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени), если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день;

досрочного полного или частичного возврата организации суммы микрокредита, предоставленного по договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени);

посещения заемщиком – физическим лицом в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору организации или представления в письменной форме либо способом, предусмотренным договором, заявления, содержащего сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора, в том числе связанных с:

- изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору;

- отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

- изменением метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

- изменением срока микрокредита;

- прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

- самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

- представлением отступного взамен исполнения обязательства по договору путем передачи организации заложенного имущества;

- реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору покупателю;

заемщика – физического лица в течение 15 календарных дней с даты получения решения организации или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора обратиться в уполномоченный орган с одновременным уведомлением организации;

заемщика – физического лица обращение к банковскому омбудсману в случае уступки организацией права (требования) по договору, заключенному с этим заемщиком, для урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона;

письменного обращения в организацию при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам.

Обязанности организации предусматривают:

уведомление заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) организации по договору третьему лицу (договор уступки права требования):

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству РК;

- о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству РК, в течение 30 календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм;

уведомление заемщика способом и в сроки, предусмотренные в договоре, но не позднее 20 календарных дней с даты наступления просрочки:

- о возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;

- праве заемщика – физического лица по договору обратиться в организацию;

- последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору.

Договор содержит условие, что уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, предусмотренных договором:

- на адрес электронной почты, указанный в договоре;

- по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу;

- с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки;

рассмотрение в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления заемщика – физического лица предложенных изменений в условия договора и сообщение заемщику – физическому лицу в письменной форме либо способом, предусмотренным договором о (об):

- согласии с предложенными изменениями в условия договора;

- своих предложениях по урегулированию задолженности;

- отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин отказа;

уведомление заемщика об изменении условий договора при применении организацией улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре;

приложение к договору подписанного сторонами графика погашения микрокредита.

При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика или срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.

Требования настоящего подпункта не распространяются на соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии, а также на договор в случае, если погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.

Указывается, что к договору о предоставлении микрокредита прилагается подписанный сторонами график погашения микрокредита.

При этом требования по заполнению графика погашения микрокредита не распространяются на договор, если погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.

Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.

Как поясняется, проект предусматривает установление требований к договору о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.