Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, а также к его обязательным условиям, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан в целях установления порядка взаимодействия работников микрофинансовых организаций с заемщиками, имеющими просроченную задолженность.

Проектом предусмотрено право на взаимодействие с заемщиками, имеющими просроченную задолженность путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении микрофинансовой организации не более трех раз в неделю в период с 8.00 до 21.00 в будние дни, телефонные переговоры не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будний день и двух раз в период с 9.00 до 19.00 в выходной день.

Взаимодействие организации с третьим лицом, не являющимся должником, допускается в целях установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности.

Взаимодействие организации с должниками при каждом контакте осуществляется сообщением:

наименования организации;

места нахождения организации;

фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности лица, которое осуществляет взаимодействие;

структуры задолженности, остатка просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором;

об ответственности и иных обязательствах должника, предусмотренных договором, законами РК, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

При этом со стороны МФО не допускается:

введение лица, с которым осуществляется взаимодействие, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

сообщение недостоверных фамилии, имени, отчестве (при его наличии), а также сведений о месте работы и (или) должности работника организации, не соответствующих действительности;

осуществление взаимодействия способами и в иной период времени, кроме указанного выше;

распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица.

Требования настоящего подпункта не распространяются на кредитные товарищества.

Кроме того, поправками предусматривается возможность взаимодействия заемщика с МФО через объекты информатизации, предоставляющие МФО возможность осуществить идентификацию заемщика при помощи идентификационных средств.

Помимо этого, при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора заемщик получит право обратиться к микрофинансовому омбудсмену с одновременным уведомлением организации.

Также документом предусмотрено сокращение срока уведомления заемщика о просроченной задолженности с 20 до 10 дней.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 сентября 2024 года.

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