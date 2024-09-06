Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками
В пояснительной записке говорится, что проект разработан в целях установления порядка взаимодействия работников микрофинансовых организаций с заемщиками, имеющими просроченную задолженность.
Проектом предусмотрено право на взаимодействие с заемщиками, имеющими просроченную задолженность путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении микрофинансовой организации не более трех раз в неделю в период с 8.00 до 21.00 в будние дни, телефонные переговоры не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будний день и двух раз в период с 9.00 до 19.00 в выходной день.
Взаимодействие организации с третьим лицом, не являющимся должником, допускается в целях установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности.
Взаимодействие организации с должниками при каждом контакте осуществляется сообщением:
- наименования организации;
- места нахождения организации;
- фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности лица, которое осуществляет взаимодействие;
- структуры задолженности, остатка просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором;
- об ответственности и иных обязательствах должника, предусмотренных договором, законами РК, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.
При этом со стороны МФО не допускается:
- введение лица, с которым осуществляется взаимодействие, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;
- сообщение недостоверных фамилии, имени, отчестве (при его наличии), а также сведений о месте работы и (или) должности работника организации, не соответствующих действительности;
- осуществление взаимодействия способами и в иной период времени, кроме указанного выше;
- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица.
Требования настоящего подпункта не распространяются на кредитные товарищества.
Кроме того, поправками предусматривается возможность взаимодействия заемщика с МФО через объекты информатизации, предоставляющие МФО возможность осуществить идентификацию заемщика при помощи идентификационных средств.
Помимо этого, при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора заемщик получит право обратиться к микрофинансовому омбудсмену с одновременным уведомлением организации.
Также документом предусмотрено сокращение срока уведомления заемщика о просроченной задолженности с 20 до 10 дней.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 сентября 2024 года.
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