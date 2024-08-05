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Нацбанк нашел новый способ борьбы с мошенниками

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 17:16 Фото: pexels
Национальный банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между участниками.

Работа Антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

"С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 млн тенге, связанные с мошенническими действиями".Пресс-служба Нацбанка РК

Также планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

Банк также в целях предупреждения потенциальных мошеннических действий информирует, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций.

"В рамках своей деятельности Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. В этой связи просим граждан быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени центра".Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее жительница Павлодарской области лишилась 30 млн тенге. Как ее смогли обмануть телефонные мошенники, представившись руководителями и сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ), рассказали в полиции.

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