О нюансах заполнения одной графы в таможенной декларации рассказали налоговики
Графа 31 является одним из ключевых разделов декларации. Указанные в ней исчерпывающие сведения необходимы для однозначной идентификации продукции и ее правильной классификации по 10-значному коду ТН ВЭД ЕАЭС.
На что влияет правильность и полнота заполнения графы 31:
- Точность финансовых расчетов: корректность исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей;
- Соблюдение регламентов: применение мер нетарифного регулирования, специальных защитных мер, запретов и ограничений;
- Правовую защиту: эффективный контроль в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Оптимизацию процедур: минимизацию таможенных рисков, сокращение объема досмотровых мероприятий и существенное ускорение сроков выпуска товаров.
Правовая база и нормативные требования
Порядок заполнения графы 31 регламентирован Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года. Требования к детализации сведений по отдельным видам товаров (включая помещения под процедуры выпуска для внутреннего потребления, таможенного склада, переработки, временного ввоза/вывоза, реимпорта, реэкспорта, СТЗ и свободного склада) утверждены Приложением № 2 к названному Порядку. Использование исключительно обобщенных наименований товаров недопустимо – описание должно быть полным, четким и понятным.
Рекомендации для участников ВЭД
Во избежание задержек при оформлении и риска привлечения к административной ответственности за нарушение порядка декларирования, департамент рекомендует проводить тщательную сверку данных перед подачей декларации.
Сведения в графе 31 должны строго соответствовать:
- Коммерческим, транспортным, техническим и иным сопутствующим документам;
- Фактическим характеристикам и физическому состоянию декларируемого груза.
Соблюдение установленных таможенных правил со стороны бизнеса – ключевое условие прозрачности процессов и оперативного прохождения всех таможенных процедур.