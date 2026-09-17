О нюансах заполнения одной графы в таможенной декларации рассказали налоговики

В Департаменте государственных доходов Алматы разъяснили ключевые нюансы заполнения графы 31 "Грузовые места и описание товаров" при подаче декларации на товары, сообщает Zakon.kz.

Графа 31 является одним из ключевых разделов декларации. Указанные в ней исчерпывающие сведения необходимы для однозначной идентификации продукции и ее правильной классификации по 10-значному коду ТН ВЭД ЕАЭС.

На что влияет правильность и полнота заполнения графы 31:

Точность финансовых расчетов: корректность исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей;

Соблюдение регламентов: применение мер нетарифного регулирования, специальных защитных мер, запретов и ограничений;

Правовую защиту: эффективный контроль в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности;

Оптимизацию процедур: минимизацию таможенных рисков, сокращение объема досмотровых мероприятий и существенное ускорение сроков выпуска товаров.

Правовая база и нормативные требования

Порядок заполнения графы 31 регламентирован Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года. Требования к детализации сведений по отдельным видам товаров (включая помещения под процедуры выпуска для внутреннего потребления, таможенного склада, переработки, временного ввоза/вывоза, реимпорта, реэкспорта, СТЗ и свободного склада) утверждены Приложением № 2 к названному Порядку. Использование исключительно обобщенных наименований товаров недопустимо – описание должно быть полным, четким и понятным.

Рекомендации для участников ВЭД

Во избежание задержек при оформлении и риска привлечения к административной ответственности за нарушение порядка декларирования, департамент рекомендует проводить тщательную сверку данных перед подачей декларации.

Сведения в графе 31 должны строго соответствовать:

Коммерческим, транспортным, техническим и иным сопутствующим документам; Фактическим характеристикам и физическому состоянию декларируемого груза.

Соблюдение установленных таможенных правил со стороны бизнеса – ключевое условие прозрачности процессов и оперативного прохождения всех таможенных процедур.