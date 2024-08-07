Курс доллара резко снизился на торгах 7 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,62 тенге, снизившись сразу на 5,07 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 66,07 тенге (-1,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,9-478,1 тенге, евро – по 517,5-522 тенге, российские рубли – по 5,41-5,51 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 7 августа.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,39%, до 76,78 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,45%, до 73,53 долларов за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 479,4 тенге, евро – 522,93 тенге, рубля – 5,61 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 августа, можно здесь.