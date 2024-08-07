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Курс доллара резко снизился на торгах 7 августа

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,62 тенге, снизившись сразу на 5,07 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 66,07 тенге (-1,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,9-478,1 тенге, евро – по 517,5-522 тенге, российские рубли – по 5,41-5,51 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 7 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,39%, до 76,78 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,45%, до 73,53 долларов за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 479,4 тенге, евро – 522,93 тенге, рубля – 5,61 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 августа, можно здесь.

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