#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Финансы

Курс доллара вырос на торгах 7 августа

купюры доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,38 тенге, поднявшись на 2,68 тенге. Курс рубля составил 6,74 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75 тенге (-0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-540,5 тенге, евро – по 622-626,55 тенге, рубли – по 6,63-6,72 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти 7 августа.

Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,63% с предыдущей сессии, достигнув отметки 67,31 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,64%, до 64,76 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 536,58 тенге, евро – 622,75 тенге, рубля – 6,71 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
Финансы
16:38, Сегодня
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Финансы
16:33, Сегодня
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: