Курс доллара вырос на торгах 7 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,38 тенге, поднявшись на 2,68 тенге. Курс рубля составил 6,74 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75 тенге (-0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-540,5 тенге, евро – по 622-626,55 тенге, рубли – по 6,63-6,72 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти 7 августа.

Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,63% с предыдущей сессии, достигнув отметки 67,31 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,64%, до 64,76 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 536,58 тенге, евро – 622,75 тенге, рубля – 6,71 тенге.



