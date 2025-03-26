Что происходит с ценами на нефть и курсом тенге после праздничных выходных

Как меняется курс нацвалюты на торгах 26 марта, а также что происходит на рынке нефти на этой неделе – в материале Zakon.kz.

Прямо перед началом длинных выходных, 20 марта, тенге умеренно ослаб. Курс по паре USDKZT вырос до 502,80 тенге. При этом наблюдался существенный рост объема торгов – до 370,3 млн долларов, что могло быть обусловлено реализацией разового спроса на инвалюту, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана. В первой половине дня 26 марта пара USDKZT также торговалась на уровне 502 тенге за доллар.

В обменниках Казахстана средний курс покупки американской валюты составлял 499-501 тенге, продажи – 503-505 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Нефтяные котировки по итогам вторника, 25 марта, показали околонулевое изменение, зафиксировавшись на отметке 72,4 доллара за баррель. По данным АФК, стабилизация цен вокруг этой отметки может быть связана с влиянием противоречивых мер Белого дома.

"С одной стороны, США озвучили планы ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы. Но, с другой, Белый дом продлил срок действия лицензии Chevron на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы до 27 мая 2025 года. Ранее компания должна была свернуть свои операции в Венесуэле до 3 апреля 2025 года". АФК

В фокусе внимания ближайших дней – решение ОПЕК+ относительно запланированного на апрель начала наращивания добычи сырья.

Вместе с тем цены на золото удерживаются вблизи своего исторического максимума, и во вторник торги этим металлом закрылись на отметке 3054 доллара за унцию (+0,34%). Ранее, в марте, котировки золота впервые в истории превысили психологическую отметку в 3000 долларов за тройскую унцию.