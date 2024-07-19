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Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 июля

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:13 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 19 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,28 тенге, поднявшись на 1,03 тенге.

Средневзвешенный курс евро снизился до 518,28 тенге (-3,52).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,43 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах подрос до 65,86 тенге (+0,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,7-476,7 тенге, евро – по 517-521 тенге, российские рубли – по 5,35-5,45 тенге. 

Курс доллара на дневных торгах можно посмотреть здесь.

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