Насколько выросла средняя зарплата казахстанцев во втором квартале года

Сколько составила средняя и медианная зарплата в Казахстане по итогам второго квартала 2024 года, и в каких отраслях отмечается наибольший рост, в материале Zakon.kz.

Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во втором квартале 2024 года составило 403 251 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,3%, в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличение – на 1,7%, сообщается на сайте Бюро национальной статистики РК.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) 2024 года составило 278 296 тенге.

"По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – на 23,3%, искусства, развлечения и отдыха – на 21,5%, операциях с недвижимым имуществом – на 21,1%". Бюро национальной статистики РК.

В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 7,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 5,6%.

В Бюро уточнили, что в реальном выражении размер заработной платы в пяти отраслях оказался ниже соответствующего квартала прошлого года. Так, в деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания – на 8,7%, госуправлении и обороне – на 3%, здравоохранении –на 2,7%, образовании – на 1,2%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 0,4%.

"В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы во II квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в Алматы – на 14,3%, в Актюбинской области – на 14%, в Павлодарской области – на 12,9%". Бюро национальной статистики РК.

Фото: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

При этом соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов во втором квартале 2024 года составило 2 раза, указывается в информации Бюро.