Насколько выросли обменные курсы валют во втором квартале года – статистика

Какие валюты стали лидерами роста по итогам II квартала 2025 года и как изменились официальные обменные курсы доллара, евро и рубля – в материале Zakon.kz.

Во II квартале 2025 года на валютном рынке Казахстана наблюдалась тенденция к ослаблению тенге, в результате чего официальные обменные курсы иностранных валют показали рост по отношению к национальной валюте Казахстана.

Так, курс доллара по итогам квартала составил 513,77 тенге. Это всего на 3,6 тенге, или 0,7% дороже, чем за первые три месяца года (среднее значение в первом квартале составило 510,17 тенге).

Более существенное изменение продемонстрировал евро. Европейская валюта подорожала на 46,4 тенге, или на 8,7% по сравнению с первым кварталом года, составив 581,93 тенге. Китайский юань вырос с 70,11 до 71,02 тенге.

Фото: Zakon.kz

Рубль в процентном выражении прирос на 16,3% – с 5,46 в первом до 6,35 тенге во втором квартале. Это наиболее существенный рост среди всех иностранных валют. На втором месте по росту – шведская крона, которая подорожала на 11,7% во втором квартале до 53,16 тенге. Третьим по темпам роста стал швейцарский франк, прибавивший 9,6% (до 621,22 тенге).

Фото: Zakon.kz

Около 9% прибавили норвежская и датская крона (49,88 и 78 тенге, соответственно) и венгерский форинт (14,4 тенге за 10 форинтов).

В абсолютном выражении наибольшее удорожание показал швейцарский франк. По сравнению с первым кварталом года он вырос на 54,5 тенге.

На 44,5 тенге стал дороже фунт стерлингов. Его официальный курс в среднем за второй квартал составил 685,28 тенге.

Среди валют, которые подорожали к тенге, наименее заметно риял Саудовской Аравии (136,96 тенге), азербайджанский манат (303,11 тенге), дирхам ОАЭ (139,89 тенге) и белорусский рубль (157,31). Все они прибавили по 0,7% за квартал.

Менее чем на 1% также увеличились гонконгский доллар (65,84 тенге) и кыргызский сом (5,89 тенге).

Единственной валютой, которая подешевела по итогам второго квартала, стала турецкая лира. Она потеряла 6,1%, снизившись до 13,26 тенге.

Ранее в Национальном банке сообщили, что по итогам июня курс тенге ослаб на 1,7% до 519,73 тенге за доллар.