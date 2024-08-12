Статистика недвижимости: в каких городах Казахстана подорожало жилье

Как изменилась цена за квадратный метр жилья на первичном и вторичном рынках в разных городах Казахстана и где отмечается наибольшее удорожание по результатам июля, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, стоимость недвижимости на первичном рынке в июле (продажи нового жилья) в большинстве городов Казахстана не изменилась. Исключением стал Шымкент, где цена за квадратный метр на новые квартиры выросла с 420,8 тыс. тенге в июне до 425, 4 тыс. тенге в июле, изменение на 1%.

Также "первичка" подорожала в Павлодаре, рост по сравнению предыдущим месяцем составил 3% – с 347,8 до 358,4 тыс. тенге. В остальных городах цена за квадратный метр нового жилья сохранилась на уровне июня. А вот на вторичном рынке (перепродажа квартир) ситуация сложилась совсем по-другому, здесь наблюдался как рост, так и снижение цен.

Фото: Zakon.kz

Так, больше всего цены на вторичную недвижимость выросли в Туркестане. За месяц квадратный метр жилья подорожал на 4,5% – с 308 тыс. тенге в июне до 322 тыс. по итогам июля. На втором месте по росту Атырау +2,4% за месяц – с 429 тыс. до 439 тыс. тенге.

Третьим наиболее подорожавшим городом стал Шымкент, где цена на вторичную недвижимость выросла на 2% – с 410,8 тыс. до 419,2 тыс. тенге. К слову, в Алматы цена на перепродажу квартир также выросла на 1,73%, увеличившись до 601 тыс. тенге за квадратный метр.

В столице вторичное жилье подешевело, хоть и незначительно – на 0,8%, до 632,6 тыс. тенге, при этом в июне было 637 тыс. тенге. Примечательно, что самое заметное снижение цены на вторичном рынке произошло в Конаеве, цена за квадратный метр снизилась на 2,2% – с 414,7 тыс. тенге в июне до 405,6 тыс. тенге в июле. Согласно статданным квартиры на вторичном рынке также подешевели в Уральске (–1,82%, до 347,5 тыс. тенге), Усть-Каменогорске (–1,15%, до 381,2 тыс. тенге), Караганде (–0,63%, до 384,7 тыс. тенге).

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько выросли цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке в Казахстане.