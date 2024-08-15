Курс доллара снизился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,57 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 1,25 тенге.

Курс китайского юаня также ушел вниз на 0,33 пункта, составив 66,83.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,3-479,79 тенге, евро – по 525,5-529,5 тенге, российские рубли – по 5,3-5,4 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть выросли на торгах 15 августа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,21%, до 79,93 доллара за баррель, отыграв часть потерь предыдущего дня.

Американская нефть марки WTI подорожала на 0,27%, до 77,19 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,83 тенге, евро – в 528,82 тенге, рубля – в 5,39 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 августа, можно здесь.