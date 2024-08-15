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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 15 августа

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:31 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 15 августа 2024 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,83 тенге, евро – 528,82 тенге, рубля – 5,39 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 528 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,3 тенге, продажи – 479,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 529 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,6 тенге, продажи – 479,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 524,05 тенге, продажи – 528,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,38 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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