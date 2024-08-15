Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 15 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,83 тенге, евро – 528,82 тенге, рубля – 5,39 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 528 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,3 тенге, продажи – 479,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,6 тенге, продажи – 479,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 524,05 тенге, продажи – 528,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,38 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.