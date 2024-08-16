В Нацбанке рассказали, насколько подорожали товары в разных областях Казахстана

Насколько выросла продовольственная и непродовольственная инфляция по итогам июля и как подорожали товары в разных регионах Казахстана, в материале Zakon.kz.

Годовая инфляция в июле 2024 года составила 8,6% против 8,4% в июне, говорится в обзоре Национального банка РК по инфляционным тенденциям в регионах.

Согласно представленным данным, рост цен в годовом выражении на продовольственные товары ускорился до 5,5% (5,4% в июне), на платные услуги – до 14,5% (против 13,8% в июне), по непродовольственным товарам отмечается замедление до 7,3% (с 7,4% месяцем ранее).

"В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах, замедлилась в 4 регионах и в двух регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах. Наибольшие значения инфляции зафиксированы в городе Астана (10,8%) и Карагандинской области (10,6%)". Национальный банк РК

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше среднего уровня в Алматы (8,1%), Мангистауской (7,3%), Акмолинской и Жетысуской (по 6,7%), Северо-Казахстанской (6,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 6,3%), Улытауской (5,9%), а также Павлодарской (5,6%) областях.

Фото: Национальный банк РК

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране, отмечен в Мангистауской (13,6%), Туркестанской (11,5%), Карагандинской (9,3%) областях, в Шымкенте (8,5%) и Западно-Казахстанской (8,1%) области. Между тем, в Астане и Северо-Казахстанской области рост составил 7,7%, в Акмолинской – 7,6%.

Платные услуги больше всего подорожали в Павлодарской (18,8%), Актюбинской (18,4%), Карагандинской (18,3%), областях и в столице (17,9%).

В обзоре Нацбанка подчеркивается, что в июле 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,7%, что выше исторической средней, которая составляла 0,3% в июле 2017-2021 годов. При этом наибольшее значение месячной инфляции зафиксировано в Астане (1,3%).