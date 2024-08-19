От 1,3 миллиона тенге в месяц: в каких столицах мира самая дорогая аренда жилья

Вы когда-нибудь задумывались, в какой из мировых столиц жить дороже всего, а в какой дешевле? Zakon.kz сравнил 30 главных городов разных стран по стоимости аренды меблированной однокомнатной квартиры (или студии) недалеко от центра.

Оказалось, что в разгар лета дешевле всего снять квартиру с одной спальней площадью около 60 кв. м в столице Египта Каире. "Однушка" недалеко от центра города там обойдется в 175 долларов за месяц.

А вот дороже всего снять однокомнатную квартиру среди мировых столиц обойдется в Лондоне – там аренда будет стоить 2,8 тыс. долларов за квартиру в центре и 2,1 тыс. за квартиру на окраине.

Фото: airbnb

На втором месте по стоимости аренды идет столица США. В Вашингтоне квартира обойдется в 2,5 тыс. долларов, в пригороде – в 2 тыс. долларов. Неожиданно дорогая аренда в ирландском Дублине – за однокомнатную квартиру там придется выложить 2,2 тыс. долларов. Следом идут европейские столицы – Амстердам (Нидерланды) и Рейкьявик (Исландия). В этих города месячная аренда "однушки" будет стоить 2 тыс. и 1,8 тыс. долларов соответственно.

Также в десятку самых дорогих столиц мира по аренде квартир вошли Люксембург (средняя аренда – 1,84 тыс. долларов), австралийская Канберра (1,79 тыс. долларов), датский Копенгаген (1,53 тыс. долларов), канадская Оттава (1,36 тыс. долларов) и норвежский Осло (1,3 тыс. долларов).

Фото: airbnb

Астана расположилась посередине списка рядом с Анкарой и Ташкентом. Однокомнатную квартиру с призывом "Welcome to Saule!" ирландский сайт предлагает за 468 фунтов стерлингов (290 тыс. тенге).

Самой дешевой оказалась столица Египта Каир – здесь "однушка" в центре стоит 175 долларов, а на окраине – 136 долларов. Следом идут Нью-Дели (Индия), где жилье в центре обойдется в 268 долларов, а за его пределами – в 151 доллар.

Фото: airbnb

Средняя стоимость аренды квартир в месяц (тенге)

Лондон – 1 344 000

Вашингтон – 1 200 000

Дублин – 1 056 000

Амстердам – 960 000

Рейкьявик – 864 000

Люксембург – 864 000

Канберра – 859 200

Копенгаген – 734 400

Оттава – 652 800

Осло – 624 000

Берлин – 528 000

Токио – 360 000

Москва – 327 360

Астана – 290 000

Анкара – 254 400

Ташкент 240 000

Пекин – 220 800

Киев – 208 800

Буэнос-Айрес – 204 480

Бишкек – 200 000

Вьентьян – 192 000

Минск – 179 520

Баку – 174 240

Ханой – 162 720

Душанбе – 156 000

Джакарта – 151 200

Сараево – 148 800

Бразилиа – 142 560

Нью-Дели – 128 640

Каир – 84 000.

Стоит отметить, что в исследовании использованы данные международных сайтов по аренде жилья Аirbnb, Zillow и Numbeo. Ранее мы сообщали, на каких курортах мира самая недорогая аренда апартаментов.