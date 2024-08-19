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От 1,3 миллиона тенге в месяц: в каких столицах мира самая дорогая аренда жилья

старый красный дом, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 16:20 Фото: pixabay
Вы когда-нибудь задумывались, в какой из мировых столиц жить дороже всего, а в какой дешевле? Zakon.kz сравнил 30 главных городов разных стран по стоимости аренды меблированной однокомнатной квартиры (или студии) недалеко от центра.

Оказалось, что в разгар лета дешевле всего снять квартиру с одной спальней площадью около 60 кв. м в столице Египта Каире. "Однушка" недалеко от центра города там обойдется в 175 долларов за месяц.

А вот дороже всего снять однокомнатную квартиру среди мировых столиц обойдется в Лондоне – там аренда будет стоить 2,8 тыс. долларов за квартиру в центре и 2,1 тыс. за квартиру на окраине.

объявление аренда, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 16:20

Фото: airbnb

На втором месте по стоимости аренды идет столица США. В Вашингтоне квартира обойдется в 2,5 тыс. долларов, в пригороде – в 2 тыс. долларов. Неожиданно дорогая аренда в ирландском Дублине – за однокомнатную квартиру там придется выложить 2,2 тыс. долларов. Следом идут европейские столицы – Амстердам (Нидерланды) и Рейкьявик (Исландия). В этих города месячная аренда "однушки" будет стоить 2 тыс. и 1,8 тыс. долларов соответственно.

Также в десятку самых дорогих столиц мира по аренде квартир вошли Люксембург (средняя аренда – 1,84 тыс. долларов), австралийская Канберра (1,79 тыс. долларов), датский Копенгаген (1,53 тыс. долларов), канадская Оттава (1,36 тыс. долларов) и норвежский Осло (1,3 тыс. долларов).

объявление аренда, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 16:20

Фото: airbnb

Астана расположилась посередине списка рядом с Анкарой и Ташкентом. Однокомнатную квартиру с призывом "Welcome to Saule!" ирландский сайт предлагает за 468 фунтов стерлингов (290 тыс. тенге).

Самой дешевой оказалась столица Египта Каир – здесь "однушка" в центре стоит 175 долларов, а на окраине – 136 долларов. Следом идут Нью-Дели (Индия), где жилье в центре обойдется в 268 долларов, а за его пределами – в 151 доллар.

объявления аренда, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 16:20

Фото: airbnb

Средняя стоимость аренды квартир в месяц (тенге)

  • Лондон – 1 344 000
  • Вашингтон – 1 200 000
  • Дублин – 1 056 000
  • Амстердам – 960 000
  • Рейкьявик – 864 000
  • Люксембург – 864 000
  • Канберра – 859 200
  • Копенгаген – 734 400
  • Оттава – 652 800
  • Осло – 624 000
  • Берлин – 528 000
  • Токио – 360 000
  • Москва – 327 360
  • Астана – 290 000
  • Анкара – 254 400
  • Ташкент 240 000
  • Пекин – 220 800
  • Киев – 208 800
  • Буэнос-Айрес – 204 480
  • Бишкек – 200 000
  • Вьентьян – 192 000
  • Минск – 179 520
  • Баку – 174 240
  • Ханой – 162 720
  • Душанбе – 156 000
  • Джакарта – 151 200
  • Сараево – 148 800
  • Бразилиа – 142 560
  • Нью-Дели – 128 640
  • Каир – 84 000.

Стоит отметить, что в исследовании использованы данные международных сайтов по аренде жилья Аirbnb, Zillow и Numbeo. Ранее мы сообщали, на каких курортах мира самая недорогая аренда апартаментов.

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