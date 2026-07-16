#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
Статьи

Названы страны с самой дорогой арендой квартир и как оценивается ситуация в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:55 Фото: unsplash
Казахстан вошел в топ-50 стран мира с самой дешевой стоимостью аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов, сообщает Zakon.kz.

Крупнейший в мире краудсорсинговый онлайн-портал "Numbeo", проанализировав данные из открытых источников за последние 12 месяцев, составил рейтинг стран мира по средней стоимости аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов.

В результате Казахстан занял 44-е место в списке стран с самой низкой средней ценой и обошел по этому показателю большую часть государств Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Где аренда обходится дороже всего

Самая дорогая помесячная аренда квартир, согласно оценке специалистов "Numbeo", сегодня фиксируется в Сингапуре. Там его граждане за однокомнатную квартиру в среднем ежемесячно платят по 2960 долларов США, или 1 390 341 тенге по курсу НБ РК на 16 июля 2026 года.

Второе место по этому показателю в мире занимает Гонконг, где ежемесячна аренда обходится в 2254 доллара (1 058 726 тенге), а третьеЛюксембург (2070 долларов, или 972 299 тенге).

В топ-10 стран мира с самой дорогой арендой однокомнатных квартир в центре городов также входят – Швейцария (2060 долларов, или 967 602 тенге), Ирландия (1798 долларов, или 844 538 тенге), Нидерланды (1654 доллара, или 776 900 тенге), Соединенные Штаты Америки (1641 доллар, или 770 794 тенге), Катар (1608 долларов, или 755 293 тенге), Израиль (1603 доллара, или 752 945 тенге) и Австралия (1547 долларов, или 726 641 тенге).

Цены на аренду в СНГ

Меньше всего ежемесячная аренда однокомнатных квартир в центре крупных городов среди всех стран СНГ обходится гражданам Азербайджана431 доллар, или 202 445 тенге.

Чуть больше, чем в Азербайджане, на аренду подобных квартир на пространстве стран Содружества тратят в Узбекистане (472 доллара, или 221 703 тенге) и Беларуси (474 доллара, или 222 642 тенге).

Следом за ними по этому показателю среди стран СНГ идут – Казахстан (508 долларов, или 238 612 тенге), Кыргызстан (536 долларов, или 251 764 тенге), Россия (557 долларов, или 222 642 тенге) и Таджикистан (584 доллара, или 274 310 тенге).

Самой дорогой стоимостью аренды на пространстве СНГ отмечается Армения. Там за однокомнатную квартиру в центре крупных городов платят по 707 долларов, или 332 084 тенге.

Где платят меньше

Самая низкая арендная плата, по версии специалистов онлайн-платформы "Numbeo", оказалась в Бангладеш – 89,69 доллара, или 42 128 тенге.

В число стран с низкой стоимостью аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов также вошли: Непал (124,81 доллара, или 58 624 тенге), Пакистан (127,51 доллара, или 59 892 тенге), Индия (145,61 доллара, или 68 394 тенге), Алжир (145,81 доллара, или 68 488 тенге), Египет (156,92 доллара, или 73 706 тенге), Тунис (231,38 доллара, или 108 681 тенге), Иран (274,42 доллара, или 128 897 тенге), Кения (283,65 доллара, или 133 233 тенге) и Иордания (287,49 доллара, или 13 503 тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Олег Калиниченко
Читайте также
старый красный дом
16:20, 19 августа 2024
От 1,3 миллиона тенге в месяц: в каких столицах мира самая дорогая аренда жилья
рейтинг
12:53, 18 февраля 2026
Какие страны стали самыми посещаемыми среди туристов и насколько популярен Казахстан
Цены на бензин в Казахстане дешевле, чем в России и Азербайджане
18:14, 11 января 2024
Цены на бензин в Казахстане ниже, чем в России и Азербайджане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ризабек Айтмухан
16:53, Сегодня
Без финала Айтмухан - Тажудинов: Ризабек не вышел на ковёр в полуфинале топ-турнира
&quot;Качественный и зрелищный&quot;: в Казахстане дали оценку матча Англия - Аргентина на ЧМ
16:40, Сегодня
"Качественный и зрелищный": в Казахстане дали оценку матчу Англия - Аргентина на ЧМ
Едыге Касымбек
16:24, Сегодня
Рейтинговый турнир в Будапеште: Едыге Касымбек поборется за финал соревнований
Ибрагим Бетаев
16:07, Сегодня
Ибрагим Бетаев стал чемпионом Азии, перебоксировав в финале боксёра из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: