Названы страны с самой дорогой арендой квартир и как оценивается ситуация в Казахстане

Казахстан вошел в топ-50 стран мира с самой дешевой стоимостью аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов, сообщает Zakon.kz.

Крупнейший в мире краудсорсинговый онлайн-портал "Numbeo", проанализировав данные из открытых источников за последние 12 месяцев, составил рейтинг стран мира по средней стоимости аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов.

В результате Казахстан занял 44-е место в списке стран с самой низкой средней ценой и обошел по этому показателю большую часть государств Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Где аренда обходится дороже всего

Самая дорогая помесячная аренда квартир, согласно оценке специалистов "Numbeo", сегодня фиксируется в Сингапуре. Там его граждане за однокомнатную квартиру в среднем ежемесячно платят по 2960 долларов США, или 1 390 341 тенге по курсу НБ РК на 16 июля 2026 года.

Второе место по этому показателю в мире занимает Гонконг, где ежемесячна аренда обходится в 2254 доллара (1 058 726 тенге), а третье – Люксембург (2070 долларов, или 972 299 тенге).

В топ-10 стран мира с самой дорогой арендой однокомнатных квартир в центре городов также входят – Швейцария (2060 долларов, или 967 602 тенге), Ирландия (1798 долларов, или 844 538 тенге), Нидерланды (1654 доллара, или 776 900 тенге), Соединенные Штаты Америки (1641 доллар, или 770 794 тенге), Катар (1608 долларов, или 755 293 тенге), Израиль (1603 доллара, или 752 945 тенге) и Австралия (1547 долларов, или 726 641 тенге).

Цены на аренду в СНГ

Меньше всего ежемесячная аренда однокомнатных квартир в центре крупных городов среди всех стран СНГ обходится гражданам Азербайджана – 431 доллар, или 202 445 тенге.

Чуть больше, чем в Азербайджане, на аренду подобных квартир на пространстве стран Содружества тратят в Узбекистане (472 доллара, или 221 703 тенге) и Беларуси (474 доллара, или 222 642 тенге).

Следом за ними по этому показателю среди стран СНГ идут – Казахстан (508 долларов, или 238 612 тенге), Кыргызстан (536 долларов, или 251 764 тенге), Россия (557 долларов, или 222 642 тенге) и Таджикистан (584 доллара, или 274 310 тенге).

Самой дорогой стоимостью аренды на пространстве СНГ отмечается Армения. Там за однокомнатную квартиру в центре крупных городов платят по 707 долларов, или 332 084 тенге.

Где платят меньше

Самая низкая арендная плата, по версии специалистов онлайн-платформы "Numbeo", оказалась в Бангладеш – 89,69 доллара, или 42 128 тенге.

В число стран с низкой стоимостью аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов также вошли: Непал (124,81 доллара, или 58 624 тенге), Пакистан (127,51 доллара, или 59 892 тенге), Индия (145,61 доллара, или 68 394 тенге), Алжир (145,81 доллара, или 68 488 тенге), Египет (156,92 доллара, или 73 706 тенге), Тунис (231,38 доллара, или 108 681 тенге), Иран (274,42 доллара, или 128 897 тенге), Кения (283,65 доллара, или 133 233 тенге) и Иордания (287,49 доллара, или 13 503 тенге).