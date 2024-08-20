Третья часть отправленных денег из Казахстана уходит в Россию
Вообще же совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов за первое полугодие 2024 года, составил 515,3 млрд тенге. Это ощутимое снижение на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.
Характерно, что абсолютное большинство переводов (94%) – это безвозмездные переводы между физическими лицами. Это объясняется удобством этих систем для частных переводов без необходимости открытия банковских счетов, сообщают в Национальном банке РК.
Всего за границу за полгода из Казахстана было отправлено 383,8 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода – 330 тыс. тенге. Основными странами-получателями являются:
- Россия (31,2%);
- Узбекистан (26,8%);
- Турция (20,9%);
- Грузия (7,7%);
- Кыргызстан (3,6%).
Из-за границы в Казахстан поступило переводов на сумму 120,4 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода составляет 279,3 тыс. тенге. Основными странами-отправителями являются:
- Россия (28,3%);
- США (12,4%);
- Южная Корея (11,2%);
- Узбекистан (9,7%);
- Турция (7,4%).
Отметим, что, согласно данным Всемирного банка, самым крупным источником денежных переводов сегодня являются США. В пятерку крупнейших стран-получателей денежных переводов в 2023 году вошли:
- Индия (125 млрд долларов);
- Мексика (67 млрд долларов);
- Китай (50 млрд долларов);
- Филиппины (40 млрд долларов);
- Египет (24 млрд долларов).
К числу государств, где приток денежных переводов составляет значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП), относятся:
- Таджикистан (48%);
- Тонга (41%);
- Самоа (32%);
- Ливан (28%);
- Никарагуа (27%).
Ранее мы сообщали, что мобильные переводы в Казахстане на сумму более 255 тыс. тенге (три МЗП на 1 января 2024 года) могут попасть под контроль налоговых органов.