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Законодательство РК

Третья часть отправленных денег из Казахстана уходит в Россию

деньги в руках, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
За шесть месяцев 2024 года из Казахстана было отправлено за границу более 383,8 млрд тенге или почти 800 млн долларов. Из них самая большая часть переводов совершена в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.

Вообще же совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов за первое полугодие 2024 года, составил 515,3 млрд тенге. Это ощутимое снижение на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.

Характерно, что абсолютное большинство переводов (94%) – это безвозмездные переводы между физическими лицами. Это объясняется удобством этих систем для частных переводов без необходимости открытия банковских счетов, сообщают в Национальном банке РК.

Всего за границу за полгода из Казахстана было отправлено 383,8 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода – 330 тыс. тенге. Основными странами-получателями являются:

  • Россия (31,2%);
  • Узбекистан (26,8%);
  • Турция (20,9%);
  • Грузия (7,7%);
  • Кыргызстан (3,6%).

Из-за границы в Казахстан поступило переводов на сумму 120,4 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода составляет 279,3 тыс. тенге. Основными странами-отправителями являются:

  • Россия (28,3%);
  • США (12,4%);
  • Южная Корея (11,2%);
  • Узбекистан (9,7%);
  • Турция (7,4%).

Отметим, что, согласно данным Всемирного банка, самым крупным источником денежных переводов сегодня являются США. В пятерку крупнейших стран-получателей денежных переводов в 2023 году вошли:

  • Индия (125 млрд долларов);
  • Мексика (67 млрд долларов);
  • Китай (50 млрд долларов);
  • Филиппины (40 млрд долларов);
  • Египет (24 млрд долларов).

К числу государств, где приток денежных переводов составляет значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП), относятся:

  • Таджикистан (48%);
  • Тонга (41%);
  • Самоа (32%);
  • Ливан (28%);
  • Никарагуа (27%).

Ранее мы сообщали, что мобильные переводы в Казахстане на сумму более 255 тыс. тенге (три МЗП на 1 января 2024 года) могут попасть под контроль налоговых органов.

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