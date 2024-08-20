Третья часть отправленных денег из Казахстана уходит в Россию

За шесть месяцев 2024 года из Казахстана было отправлено за границу более 383,8 млрд тенге или почти 800 млн долларов. Из них самая большая часть переводов совершена в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.

Вообще же совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов за первое полугодие 2024 года, составил 515,3 млрд тенге. Это ощутимое снижение на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.

Характерно, что абсолютное большинство переводов (94%) – это безвозмездные переводы между физическими лицами. Это объясняется удобством этих систем для частных переводов без необходимости открытия банковских счетов, сообщают в Национальном банке РК.

Всего за границу за полгода из Казахстана было отправлено 383,8 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода – 330 тыс. тенге. Основными странами-получателями являются:

Россия (31,2%);

Узбекистан (26,8%);

Турция (20,9%);

Грузия (7,7%);

Кыргызстан (3,6%).

Из-за границы в Казахстан поступило переводов на сумму 120,4 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода составляет 279,3 тыс. тенге. Основными странами-отправителями являются:

Россия (28,3%);

США (12,4%);

Южная Корея (11,2%);

Узбекистан (9,7%);

Турция (7,4%).

Отметим, что, согласно данным Всемирного банка, самым крупным источником денежных переводов сегодня являются США. В пятерку крупнейших стран-получателей денежных переводов в 2023 году вошли:

Индия (125 млрд долларов);

Мексика (67 млрд долларов);

Китай (50 млрд долларов);

Филиппины (40 млрд долларов);

Египет (24 млрд долларов).

К числу государств, где приток денежных переводов составляет значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП), относятся:

Таджикистан (48%);

Тонга (41%);

Самоа (32%);

Ливан (28%);

Никарагуа (27%).

Ранее мы сообщали, что мобильные переводы в Казахстане на сумму более 255 тыс. тенге (три МЗП на 1 января 2024 года) могут попасть под контроль налоговых органов.