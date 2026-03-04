Россия и США лидируют по переводам в Казахстан, но общий поток денег падает

В начале 2026 года через системы международных денежных переводов в Казахстан совершено 39,9 тыс. транзакций на сумму 15,4 млрд тенге. При этом объем трансграничных переводов опустился до минимальных значений за последние годы, сообщает Zakon.kz.

Многолетний минимум

По данным Национального банка Казахстана, по сравнению с январем 2025 года сумма переводов сократилась на 3%, а с учетом инфляции – примерно на 13%.

Анализ, проведенный Первым кредитным бюро на основе данных регулятора, показывает: даже без поправки на инфляцию объем поступлений стал самым низким с января 2022 года. Если же учитывать рост цен, речь идет о минимуме за десятилетие – с января 2016 года.

Россия и США остаются главными источниками переводов

География денежных поступлений при этом остается достаточно стабильной. Основной поток средств приходит из нескольких стран.

Крупнейшим источником переводов остается Россия. В январе 2026 года из этой страны в Казахстан поступило около 3,2 млрд тенге, что составляет примерно пятую часть всех входящих переводов.

Второе место занимают США. Объем переводов из страны достиг 2,6 млрд тенге, или около 17% всех поступлений. В пересчете это примерно 5,2 млн долларов.

Далее следуют Турция – 1,9 млрд тенге, Узбекистан – 1,7 млрд тенге и Германия – около 1,2 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Дальневосточный гамбит

При этом внутри структуры переводов происходят заметные изменения. Особенно резко снизился поток средств из Южной Кореи.

Расчеты показывают, что за год объем переводов из страны сократился на 41% в номинальном выражении и почти на 48% с учетом инфляции. Это одно из самых заметных падений среди крупных направлений.

Подобная динамика может быть связана с изменениями на рынке труда и сокращением доходов трудовых мигрантов.

Переводы из Казахстана за рубеж также сокращаются

Одновременно уменьшается и объем средств, которые жители Казахстана отправляют за границу. В январе через системы международных денежных переводов за рубеж было отправлено 111,4 тыс. транзакций на сумму 37,9 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года номинальное снижение составило около 7%, а в реальном выражении – примерно 17%.

Как отмечают аналитики, даже без учета инфляции столь низкие показатели наблюдались в последний раз весной 2020 года – в начале пандемии COVID-19. А если учитывать рост цен, нынешний объем переводов стал минимальным за всю десятилетнюю историю наблюдений.

Фото: Zakon.kz

Снижение на южном направлении

Заметное сокращение произошло и по другим направлениям. Объем переводов из Казахстана в Турцию снизился примерно на 30% в номинальном выражении и на 38% с учетом инфляции. Переводы в Узбекистан сократились на 20% номинально и примерно на 29% в реальном выражении.

Такая динамика отражает общее замедление трансграничных денежных потоков в регионе.

Добавим, что американская валюта остается основной для входящих переводов: более 60% средств, поступающих в Казахстан через системы международных переводов, приходят именно в долларах. А вот для отправки денег за границу казахстанцы чаще использовали тенге (56,5% от суммы).

