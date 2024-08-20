Кредит с согласия супруга: утверждены правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Было принято соответствующее постановление правления от 16 августа 2024 года "Об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу".

Постановлением утвержден минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги), в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).

"Перед подписанием договора банковского займа или микрокредита банк или микрофинансовая организация (МФО) проверят информацию о наличии зарегистрированного брака (супружества) клиента посредством информационной системы Министерства юстиции. В случае подтверждения информации, и, если сумма кредита превышает установленный предел, кредитор обязан получить согласие супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита", – пояснили в АРРФР.

Согласие будет оформляться в произвольной письменной форме на бумаге в отделениях банка или филиале МФО, либо в электронной форме.

В случае если супруг (супруга) заемщика является клиентом кредитора, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение кредитора. В иных случаях – через веб-портал электронного правительства при условии прохождения биометрической идентификации супруга (супруги) клиента.

"Поправка направлена на предотвращение несогласованного получения кредита одним из супругов, что в дальнейшем может негативно отразиться на общем бюджете семьи. Законом также предусматривается обязанность кредитора списать заем, выданный без согласия супруга (супруги) заемщика", – добавили в АРРФР.

Норма вводится в действие с 1 сентября текущего года.

Подробнее о правилах выдачи кредитов с согласия супруга (супруги) можно почитать здесь.