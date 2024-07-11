Как оформить согласие супруга на выдачу кредита: разработаны правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект Правил получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Правилами определен порядок получения банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрофинансовыми организациями (кредитор), согласия супруга (супруги) физического лица на предоставление потребительского банковского займа или потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащего регистрации (кредит).

Минимальный размер потребительского банковского займа или потребительского микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита, установлен в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).

Кредитор после принятия решения о предоставлении физическому лицу (клиент) кредита проверяет информацию о его (ее) супруге посредством информационной системы актов гражданского состояния (ИС ЗАГС), либо получает информацию, содержащуюся в ИС ЗАГС от кредитных бюро.

Согласие супруга (супруги) на предоставление кредита клиенту требуется о супруге клиента, о чем кредитор уведомляет клиента и его (ее) супругу (супруга).

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме и содержит следующие обязательные условия:

дату оформления согласия;

сведения о клиенте и его супруге: фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и ИИН;

сведения о кредите: сумма, срок, размер ставки вознаграждения (в годовых процентах либо в фиксированной сумме), размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.

Согласие, оформляемое на бумажном носителе, подписывается супругом клиента или его доверенным лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Согласие, оформляемое в электронном виде, предоставляется дистанционно через программное обеспечение кредитора либо веб-портала "электронного правительства" при условии прохождения биометрической идентификации супруга клиента.

При этом биометрическая идентификация супруга клиента осуществляется через операционный центр межбанковской системы переводов денег или с использованием биометрических данных, полученных посредством устройств кредитора.

Согласие, оформляемое в электронном виде, удостоверяется супругом клиента в течение 48 часов с момента получения такого согласия посредством ЭЦП, представленной аккредитованным удостоверяющим центром РК.

Правилами определено, что согласие предоставляется на каждый кредит перед подписанием клиентом договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, и считается действительным до полного исполнения клиентом обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

В свою очередь кредитор обеспечивает хранение согласия по кредиту в соответствии требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами кредитора.

В случае принятия правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, не окажет негативного влияния положений на обеспечение национальной безопасности, а также не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июля 2024 года.