С 1 сентября для получения займа или микрокредита нужно согласие супруга: опубликованы правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 16 августа 2024 года утвердило Правила получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу и минимальный размер банковского займа или микрокредита, сообщает Zakon.kz

Минимальный размер банковского займа или микрокредита (за исключением займов, подлежащих рефинансированию), по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита, составляет 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).

Согласие супруга (супруги) физического лица требуется на предоставление банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащего регистрации (кредит), на сумму равную или свыше указанного минимального размера.

Кредитор до предоставления физическому лицу (клиенту) кредита проверяет информацию о наличии зарегистрированного брака клиента посредством информационной системы уполномоченного государственного органа (ИС) либо получает информацию, содержащуюся в ИС от кредитных бюро.

Согласие супруга (супруги) клиента на предоставление кредита клиенту требуется при наличии информации о зарегистрированном браке клиента в ИС на момент получения информации, о чем кредитор уведомляет клиента или его (ее) супругу (супруга) с обязательным указанием ссылок на статьи законов "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" или "О микрофинансовой деятельности".

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме и содержит следующие обязательные условия:



дату оформления Согласия;

сведения о клиенте и его супруге: фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и индивидуальный идентификационный номер;

сведения о кредите: сумма, срок, размер ставки вознаграждения (в годовых процентах либо в фиксированной сумме), размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.

Согласие, оформляемое на бумажном носителе, подписывается супругом (супругой) клиента или его (ее) доверенным лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.



Также допускается предоставление Согласия на бумажном носителе в нотариально удостоверенной форме при отсутствии возможности посещения отделения кредитора супругом (супругой) клиента.

Согласие, оформляемое в электронном виде, предоставляется посредством программного обеспечения дистанционного оказания услуг кредитора либо веб-портала «электронного правительства» с обеспечением биометрической идентификации супруга (супруги) клиента.



Биометрическая идентификация супруга (супруги) клиента при использовании программного обеспечения дистанционного оказания услуг кредитора осуществляется посредством использования услуг центра обмена идентификационными данными или по биометрическим данным, полученным посредством устройств кредитора.

Согласие, оформляемое в электронном виде, удостоверяется супругом (супругой) клиента посредством электронной цифровой подписи, представленной аккредитованным удостоверяющим центром РК.

Если супруг (супруга) не оформит согласие в течение срока действия решения кредитора, это является отказом супруга (супруги) в предоставлении кредита клиенту.

Получение кредитором Согласия требуется на каждый кредит до предоставления такого кредита.



Кредитор обеспечивает хранение Согласия до полного исполнения клиентом обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2024 года.