Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Релокация продолжается: сколько российских фирм работает в Казахстане

флаг России , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:37 Фото: freepik
Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 августа 2024 года в Казахстане зарегистрировано 23 670 юридических лиц и филиалов с собственниками из Российской Федерации. Из них более 80% фирм – реально действующие и приносящие доход в бюджет РК, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что количество компаний, переносящих свой бизнес в Казахстан, растет очень большими темпами, начиная с 2022 года. Среднемесячные темпы прироста в 2022 году составили 616 единиц, в 2023 году — 342 единицы, за 6 месяцев этого года – 112 единиц.

В целом, общее количество компаний из России, зарегистрированных в Казахстане сегодня в два раза больше, чем это было в 2021 году.

Интересно так же, что из всего количества российских компаний 5 091 – с совместной формой собственности.

А вот чем занимаются у нас российские компании.

Почти половина из них трудится в сфере торговли. Треть компаний занята в промышленности. зафиксировано чуть более 1 тыс. российских компаний, занимающих 32% доли рынка.

Остальные компании занимаются консалтингом, оказывают образовательные услуги, и очень много предпринимателей зарегистрированы в IT-сфере. На начало 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 2835 организаций в сфере телекоммуникаций и IT.

Примечательно, что в России перенос бизнеса в Казахстан сегодня очень популярен. Россиян привлекает схожесть экономики, культуры, менталитета и, самое главное, — простота открытия своего дела в РК.

Так, торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов отмечал, что с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для граждан России не составляет труда. По его словам, в среднем на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес идентификационный номер) компаниям-нерезидентам потребуется от пяти до семи рабочих дней.

Несомненно, что все релоцированные компании вносят свой вклад в расширение российских капиталовложений в Казахстан. Не случайно объем инвестиций из РФ в РК за 2023 год стал рекордным показателем за последние 18 лет. В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний. 

Россияне вложили в нашу экономику 2,9 млрд долларов США, что на 87,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Отметим, что летом 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в страну.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 21 августа
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Как и взлет, и падение криптовалют влияют на Казахстан, рассказали эксперты
Кредит с согласия супруга, правила, утверждены
Кредит с согласия супруга: утверждены правила
Андрей Валентинов
Россия Казахстан Инвестиции в РК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: