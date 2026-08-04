Как стать финансовым омбудсманом и как он будет работать: утверждены правила

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 июля 2026 года утверждены Правила осуществления деятельности финансовых омбудсманов и службы финансового омбудсмана, а также избрания и досрочного прекращения деятельности финансового омбудсмана, сообщает Zakon.kz

Информация об отборе кандидатов на должность главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов размещается на интернет-ресурсе службы финансового омбудсмана и содержит:

требования к кандидатам, предусмотренные пунктом 5 статьи 15-29 Закона о государственном регулировании, а также информацию о необходимости предварительного согласования кандидатур с уполномоченным органом в соответствии с пунктом 6 статьи 15-29 Закона о государственном регулировании;

перечень документов, необходимых для участия в отборе кандидатов;

сроки приема документов;

адрес и способы представления документов;

контактные данные для получения дополнительной информации.

Срок приема документов составляет не менее 10 рабочих дней со дня размещения информации об отборе кандидатов на интернет-ресурсе службы финансового омбудсмана.

Лицо, претендующее на должность главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана, самостоятельно представляет следующие документы для участия в отборе:

заявление на участие в отборе;

резюме и автобиографию;

документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 15-29 Закона о государственном регулировании;

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Документы кандидатами представляются в электронной форме.

Служба финансового омбудсмана вправе запрашивать у кандидатов дополнительные документы и сведения, необходимые для рассмотрения кандидатуры.

Срок рассмотрения службой финансового омбудсмана документов кандидатов не превышает 10 рабочих дней со дня завершения срока приема документов.

Предусмотрено, что кандидат вправе отозвать свою кандидатуру на должность главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана до принятия решения об избрании главным финансовым омбудсманом или финансовым омбудсманом путем направления письменного уведомления в службу финансового омбудсмана.

Совет службы финансового омбудсмана в течение 15 рабочих дней со дня поступления материалов по кандидатурам, представленных службой финансового омбудсмана, принимает решение о направлении на предварительное согласование в уполномоченный орган не менее двух кандидатур на каждую вакантную должность главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана из числа кандидатов.

В свою очередь уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана.

В случае необходимости уточнения представленных сведений либо получения дополнительных документов и сведений, необходимых для рассмотрения кандидатуры, уполномоченный орган запрашивает их у службы финансового омбудсмана.

Запрошенные документы и сведения представляются службой финансового омбудсмана в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления запрошенных документов и сведений, но не более чем на пять рабочих дней.

В случае непредставления запрошенных документов и сведений в установленный срок уполномоченный орган принимает решение об отказе в согласовании кандидатуры.

Служба финансового омбудсмана в течение трех рабочих дней со дня получения решения уполномоченного органа о согласовании кандидатуры либо об отказе в ее согласовании уведомляет об этом совет службы финансового омбудсмана.

Избрание главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов осуществляется из числа кандидатов, предлагаемых советом службы финансового омбудсмана и предварительно согласованных с уполномоченным органом.

Заседание совета службы финансового омбудсмана по вопросу избрания главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов является правомочным при участии не менее 5 членов совета службы финансового омбудсмана.

Решение об избрании главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов принимается большинством голосов от общего числа присутствующих членов совета службы финансового омбудсмана.

В случае равенства голосов голос председателя совета службы финансового омбудсмана является решающим.

Решение совета службы финансового омбудсмана об избрании главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов оформляется протоколом.

Главный финансовый омбудсман и финансовые омбудсманы считаются избранными со дня принятия советом службы финансового омбудсмана решения об их избрании, если иной срок вступления в должность не предусмотрен таким решением.

Информация об избрании главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов размещается на интернет-ресурсе службы финансового омбудсмана в течение трех рабочих дней со дня принятия советом службы финансового омбудсмана соответствующего решения.

Досрочное прекращение полномочий также допускается по инициативе главного финансового омбудсмана либо финансового омбудсмана на основании письменного уведомления, поданного не менее чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения полномочий в порядке, определенном внутренними правилами службы финансового омбудсмана.

Полномочия главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана прекращаются в случае его смерти, а также признания лица на основании вступившего в законную силу решения суда недееспособным, ограниченно дееспособным либо безвестно отсутствующим.

Совет службы финансового омбудсмана рассматривает заявление о досрочном прекращении полномочий, а также материалы, являющиеся основанием для досрочного прекращения полномочий главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана, в срок не более 15 рабочих дней со дня их поступления.

Решение о досрочном прекращении полномочий главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана принимается советом службы финансового омбудсмана большинством голосов от общего числа присутствующих членов совета службы финансового омбудсмана.

Заседание совета службы финансового омбудсмана по вопросу досрочного прекращения полномочий главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана является правомочным при участии не менее 5 членов совета службы финансового омбудсмана.

Полномочия главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана считаются прекращенными со дня принятия соответствующего решения советом службы финансового омбудсмана, если иной срок не предусмотрен таким решением.

Служба финансового омбудсмана в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий главного финансового омбудсмана или финансового омбудсмана:

уведомляет соответствующее лицо о принятом решении, за исключением случаев его смерти, а также признания лица на основании вступившего в законную силу решения суда недееспособным, ограниченно дееспособным либо безвестно отсутствующим;

направляет информацию в уполномоченный орган;

размещает информацию на интернет-ресурсе службы финансового омбудсмана.

При отсутствии главного финансового омбудсмана в связи с временной нетрудоспособностью, пребыванием в отпуске или служебной командировке либо при вакантной должности главного финансового омбудсмана совет службы финансового омбудсмана принимает решение о временном возложении обязанностей главного финансового омбудсмана на одного из финансовых омбудсманов.

Временное исполнение обязанностей главного финансового омбудсмана осуществляется до возобновления исполнения главным финансовым омбудсманом своих обязанностей либо до избрания нового главного финансового омбудсмана.

Служба финансового омбудсмана в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомляет об этом уполномоченный орган.

При временном отсутствии финансового омбудсмана обращения и иные материалы, находящиеся у него на рассмотрении, передаются другому финансовому омбудсману в порядке, установленном внутренними документами службы финансового омбудсмана.

Главный финансовый омбудсман в пределах своей компетенции обеспечивает:

организацию текущей деятельности службы финансового омбудсмана;

координацию деятельности финансовых омбудсманов и работников службы финансового омбудсмана;

организацию рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг;

контроль за исполнением решений совета службы финансового омбудсмана;

организацию документооборота и делопроизводства службы финансового омбудсмана;

организацию финансово-хозяйственной деятельности службы финансового омбудсмана;

обеспечение функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;

принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

обеспечение соблюдения требований по защите персональных данных и иной информации ограниченного доступа;

обеспечение функционирования специализированного программного обеспечения и цифровых систем службы финансового омбудсмана;

организацию работы колл-центра либо горячей линии службы финансового омбудсмана;

обеспечение подготовки информации, предоставляемой в уполномоченный орган;

организацию мероприятий по повышению квалификации работников службы финансового омбудсмана;

организацию работы по повышению финансовой грамотности потребителей финансовых услуг;

выполнение иных функций, предусмотренных уставом и внутренними документами службы финансового омбудсмана.

Указывается, что финансовый омбудсман рассматривает обращение на основании представленных сторонами документов, сведений и пояснений, а также при необходимости организует встречи, переговоры и иные мероприятия, направленные на досудебное урегулирование спора.

В случае необходимости проведения встречи, переговоров или иного мероприятия финансовый омбудсман уведомляет участников разногласия о времени и месте проведения не мене чем за три рабочих дня до назначенной даты. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.

В случае, если предметом спора является размер страховой выплаты, финансовый омбудсман делает расчеты, в том числе посредством программных комплексов.

Срок рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг составляет не более 15 рабочих дней со дня поступления обращения к финансовому омбудсману.

При необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения продлевается финансовым омбудсманом не более чем на 15 рабочих дней.

О продлении срока рассмотрения обращения потребитель финансовых услуг уведомляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока.

По результатам рассмотрения обращения финансовый омбудсман принимает одно из следующих решений:

о полном или частичном удовлетворении обращения;

об отказе в удовлетворении обращения;

о прекращении рассмотрения обращения.

По обращениям заемщиков – физических лиц, касающимся изменения условий исполнения обязательств по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, финансовый омбудсман содействует в достижении сторонами взаимоприемлемого решения.

По результатам рассмотрения такого обращения оформляется протокол, содержащий сведения о согласованных сторонами условиях изменения исполнения обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, которое подписывается финансовым омбудсманом и сторонами.

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Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.