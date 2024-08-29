Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, насколько возможно обесценивание национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Тимура Сулейменова рассмешил вопрос про возможность девальвации тенге. Как говорят некоторые эксперты, курс может достичь уровня 900 тенге за доллар.

"Я извиняюсь, может быть, что даже немножко к этому так отношусь. Но, во-первых, термин "административная девальвация" мне не совсем знаком. Но я понимаю, откуда ветер дует: что по какому-то административному решению в одночасье курс был вот такой, потом кто-то написал, и курс сделали такой, такого не будет", – сказал глава НБК.

По его словам, девальвации 2014-2015 годов делались в режиме фиксированного курса тенге, когда курс с 2009 по 2014 годы держался на уровне 150 тенге.

"Он не зависел от того, сколько мы продали, сколько мы купили, какой был экспорт, какой был импорт, какой платежный баланс у нас складывался – всю вот эту разницу, вот эту дельту компенсировал Национальный банк: он либо покупал, либо продавал, тратя при этом свои золотовалютные резервы. Это был режим фиксированного валютного курса. В 2015 году мы от него ушли. И мы сказали: "Курс будет плавать сам по себе: какой спрос, какое предложение, такой курс и будет"... Административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна... У нас есть модели, по своим цифрам мы всегда готовы рассказать и показать", – заверил Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Нацбанка рассказал, нужно ли казахстанцам менять старые купюры номиналом в 5 и 10 тыс. тенге на новые.