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Курс доллара продолжил рост на торгах 29 августа

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,63 тенге, поднявшись еще на 0,44 тенге.

Курс китайского юаня поднялся на 0,18 пункта, до 67,66 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481,1-483,1 тенге, евро – по 533-537,5 тенге, российские рубли – по 5,17-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 августа.

Так, октябрьский фьючерс Brent стоит 78,23 доллара за баррель, снизившись на 0,53%.

Октябрьский фьючерс на WTI упал на 0,40% и составил 74,22 доллара за баррель.

Утром 29 августа Нацбанк установил курс доллара в 481,22 тенге, евро – в 535,36 тенге, рубля – в 5,27 тенге.

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