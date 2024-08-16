Курс доллара начал рост на торгах 16 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,91 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 0,27 тенге.

Курс китайского юаня снова снизился, достигнув 66,69 тенге (-0,14).

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 478,7-480,2 тенге, евро – по 524-528 тенге, российские рубли – по 5,31-5,41 тенге.

Вместе с тем нефть продолжает дорожать на торгах 16 августа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 81,01 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на 33 цента, или на 0,4%, до 78,68 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 478,57 тенге, евро – в 526,91 тенге, рубля – в 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 августа, можно здесь.