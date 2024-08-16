Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара начал рост на торгах 16 августа

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:38 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,91 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 0,27 тенге.

Курс китайского юаня снова снизился, достигнув 66,69 тенге (-0,14).

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 478,7-480,2 тенге, евро – по 524-528 тенге, российские рубли – по 5,31-5,41 тенге.

Вместе с тем нефть продолжает дорожать на торгах 16 августа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 81,01 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на 33 цента, или на 0,4%, до 78,68 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 478,57 тенге, евро – в 526,91 тенге, рубля – в 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 августа, можно здесь.

Читайте также

рука монитор график
Большинство регионов Казахстана демонстрируют рост экономики
товары, цены, рост
В Нацбанке рассказали, насколько подорожали товары в разных областях Казахстана
деньги, зарплаты, экономика, области, статистика
Насколько выросли заработные платы в разных регионах Казахстана
Оксана Житникова
KASE Казахстан 2024 год Доллар Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: