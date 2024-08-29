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Деньги клали в карман: о фальсификациях при изъятии части пенсионных из ЕНПФ рассказал глава Нацбанка

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года прокомментировал предложение сравнять пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений и покупки пенсионного аннуитета, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов назвал предложение Нацбанка сравнять пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений и покупки пенсионного аннуитета важным вопросом.

"Это один из элементов пенсионной системы. По пенсионной системе сейчас социальный блок правительства в рамках рабочей группы контур пенсионной системы рассматривает. Мы там также участвуем. То, что ее необходимо реформировать, сомнений ни у кого не вызывает. Но это крайне сложный, тяжелый и непростой процесс. Там нужно высчитать все: продолжительность жизни, численность людей, какая будет инфляция, какие будут реальные доходы, коэффициент замещений. Там огромное количество факторов, крайне непростая работа", – указал он.

Одним из элементов, по словам главы Нацбанка, возможно, будет сокращение изъятий сверх порога достаточности.

"Особенно в свете того, что мы знаем, как много, к сожалению, было различных фальсификаций, когда деньги вытаскивались на якобы медицинские услуги, на стоматологию, а на самом деле просто клали в карман. Вот это надо точно ужесточать. Эта идея в работе, да. Рабочую группу возглавляет не Нацбанк, мы там участвуем, это Минтруда и правительство в целом", – отметил Тимур Сулейменов.

16 июля 2024 года в ЕНПФ заявили, что в предложениях группы экспертов по повышению устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана не было рекомендаций о запрете на изъятие пенсионных накоплений.

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