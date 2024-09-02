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Законодательство РК

Предпринимателям не нужно будет получать согласие супруги на получение кредита

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 09:35 Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ устанавливает требования по публикации банками, в том числе на интернет-ресурсе, информации по тарифам по платежам и переводам денег.

Кроме того, исключается норма на получение согласия супруга (супруги) физического лица при предоставлении банковского займа или микрокредита предпринимателям, в том числе ИП.

При этом устанавливается минимальный размер банковского займа или микрокредита (за исключением займов или микрокредитов, подлежащих рефинансированию, а также займов или микрокредитов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита в размере 1 тыс. МРП (в 2024 году 3 млн 692 тыс. тенге).

Как поясняется, эта поправка инициирована ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" в целях исключения получения согласия супруга (супруги) на получение займа, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.

Поправки также предусматривают исключение требований по необходимости применения электронных цифровых подписей индивидуальными предпринимателями при кредитовании электронным способом.

"При заключении с клиентом – физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договора о предоставлении микрокредита, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений и дополнений в него, применение электронной цифровой подписи не требуется", – говорится в дополнении к правилам. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.

Ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита.

Было принято соответствующее постановление правления от 16 августа 2024 года "Об утверждении правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу".

Эта норма введена в действие с 1 сентября 2024 года.

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АРРФР Открытые НПА Казахстан 2024 год
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