Курс доллара вырос на торгах 2 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,92 тенге.
Курс китайского юаня вырос на 0,30 пункта, до 67,97 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481,9-483,9 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,23-5,35 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 сентября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,01%, до 76,94 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 0,08%, до 73,61 доллара за баррель.
Утром 2 сентября Нацбанк установил курс доллара в 481,63 тенге, евро – в 534,46 тенге, рубля – в 5,28 тенге.