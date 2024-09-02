Курс доллара вырос на торгах 2 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,92 тенге.

Курс китайского юаня вырос на 0,30 пункта, до 67,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481,9-483,9 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,23-5,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,01%, до 76,94 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 0,08%, до 73,61 доллара за баррель.

Утром 2 сентября Нацбанк установил курс доллара в 481,63 тенге, евро – в 534,46 тенге, рубля – в 5,28 тенге.