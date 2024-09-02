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Законодательство РК

Какие изменения могут внести в банковскую систему Казахстана, рассказала глава АРРФР

Обмен валют, табло в банке, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:59 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах правительства 2 сентября 2024 года рассказала, какие нормы могут ввести в новый закон "О банках", сообщает Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова отметила, что в рамках совершенствования закона "О банках" прежде всего необходимо сделать акцент на создании условий для роста кредитования экономики.

"В настоящее время мы в рамках указа о либерализации экономки рассматриваем целесообразность внедрения универсальной и базовой лицензии для банков. Сейчас в рамках закона "О банках" предусмотрена только одна лицензия для всех банков – единое требование. Вместе с тем международный опыт показывает, что для кредитования микробизнеса, а также малого и среднего бизнеса, можно устанавливать более пониженные требования для банков. Думаю, что в рамках этого закона акцент будет сделан на этом. То есть это универсальная лицензия для больших и средних банков, и базовая лицензия – для более мелких банков с пониженными регуляторными требованьями", – анонсировала глава АРРФР.

Проводится, по ее словам, также работа по либерализации требования для вхождения иностранных банков на территорию Казахстана как для открытия дочернего банка, так и филиала иностранного банка.

Кроме того, планируется расширить виды операций, которые могут осуществлять иностранные банки на территории Казахстана.

"Для них перечень разрешенных операций был значительно сокращен в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2016 году. Сейчас эти требования будут либерализованы. Также очень важным направлением является дальнейшее развитие исламского финансирования на территории РК... Сейчас мы также считаем необходимым, с учетом происходящих изменений, предусмотреть возможность для универсальных банков, традиционных совмещать деятельность с исламским финансированием, то есть две лицензии в одном. Это тоже важное изменение", – подчеркнула Мадина Абылкасымова.

Указала она и на необходимость урегулирования неплатежеспособных банков. Отмечается, что они должны быть приведены к международным стандартам. При этом должно быть минимизировано участие государства и повышена ответственность акционеров банка за обеспечение устойчивости банка и его финансовое состояние.

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