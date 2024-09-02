Принять новый закон о банках поручил президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость реформирования банковской сферы, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал не необходимость устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой.

"Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики", – отметил президент.

В этой связи, заявил он, правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы.

"Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также указал на необходимость создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере.

"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях. Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству совместно с Нацбанком принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов.

Ранее Токаев заявил, что правительству и акиматам необходимо жить по средствам. Это, по его словам, является единственным возможным рецептом стабильности государственных финансов.