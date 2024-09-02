Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Принять новый закон о банках поручил президент

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость реформирования банковской сферы, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал не необходимость устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой.

"Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики", – отметил президент.

В этой связи, заявил он, правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы.

"Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также указал на необходимость создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере.

"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях. Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству совместно с Нацбанком принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов.

Ранее Токаев заявил, что правительству и акиматам необходимо жить по средствам. Это, по его словам, является единственным возможным рецептом стабильности государственных финансов.

Читайте также

АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль
Послание-2024: Правительству поручено обеспечить газом население и экономику
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование
Сформировать понятный бизнесу список преференций и льгот поручил президент
Касым-Жомарт Токаев
Токаев заявил, что в Казахстане нарушено равенство условий на рынке
Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: