Сколько денег отдадут богатые казахстанцы, если в стране введут прогрессивное налогообложение

В своем послании 2 сентября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил адаптировать налоговую политику к фискальным условиям и пересмотреть налоговые ставки. Как могут различаться ставки индивидуального подоходного налога в зависимости от дохода жителей РК, рассказывает Zakon.kz.

Отметим, что идея облагать богатых граждан более высокими налогами была обозначена главой государства еще в 2019 году. Тогда в своем Послании президент отметил, что несмотря на экономический рост в стране, имущественное расслоение населения усиливается, в связи с чем необходимо "модернизировать налоговую систему".

В 2022 году глава государства вновь вернулся к этой теме.

"Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь". Касым-Жомарт Токаев

И вот, похоже, наступило окончательное время для перехода с плоской шкалы налогообложения на прогрессивную.

Такая шкала не является чем-то новым – она существовала в Казахстане со времен СССР и действовала до 2007 года. Прогрессивную шкалу отменили, аргументируя такой шаг выведением денежных потоков из тени.

Сегодня же прогрессивная шкала может сыграть ту же роль – поскольку сейчас предпринимателям выгодней легализовать теневые доходы и работать вчистую, имея множество преференций, считает экономист Даурен Еркешбаев. Кроме этого, дифференцированное налогообложение во всех цивилизованных странах выполняет и социальную функцию, уменьшая налоговую нагрузку на бедные и средние слои населения.

"Введение прогрессивной шкалы идет в одном направлении с всеобщим декларированием. Эти меры, конечно, не гарантируют ликвидацию теневой экономики, но могут существенно ее ограничить". Даурен Еркешбаев

Осенью 2023 года министр национальной экономики Алибек Куантыров уже вносил предложения по прогрессивной шкале.

"Мы разные варианты смотрим. Первый вариант – это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможность платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого". Алибек Куантыров

Звучали мысли и о том, чтобы в целом оставить плоскую шкалу в 10% и дополнительно ввести еще 15% для богатых людей. Предлагается и другая система. Для лиц с небольшими доходами ставка снижается до 7%. Для условного "среднего класса" ставка остается прежней – 10%. Ну и для граждан с высокими доходами ставка поднимается до 15%.

Одним словом, вариантов много, важно выбрать тот, который бы устроил все слои общества.

А как происходит налогообложение в других странах? Экономист Анель Давлетгалиева в своем телеграм-канале "Черный лебедь, рак и щука" привела любопытную статистику о ставках ИПН за границей.

"Важно знать, что во многих государствах люди вообще не платят индивидуальный подоходный налог до определенного предела". Анель Давлетгалиева

Для наглядности ежемесячный порог пересчитан в тенге по нынешнему курсу.

Великобритания – 608 тыс. тенге;

Франция – 415 тыс. тенге;

Германия – 390 тыс. тенге;

Китай – 257 тыс. тенге;

Канада – 216 тыс. тенге;

Австралия – 151 тыс. тенге.

Ставка в 10% (как сейчас у всех работающих казахстанцев вне зависимости от дохода) назначается в следующих диапазонах:

Китай – от 289 до 385 тыс. тенге;

США – от 410 тыс. тенге.

Ставка в 15% назначается в таких странах, как:

Китай – от 385 до 578 тыс. тенге;

Австралия – от 151 до 930 тыс. тенге;

Канада – от 433 до 1,5 млн тенге.

Кроме того, назначаются ставки:

11% во Франции – от 415 тыс. до 1,1 млн тенге;

12% в США – от 410 тыс. до 1,7 млн тенге;

14% в Германии – от 391 тыс. до 2,4 млн тенге.

Налогом в 20% облагаются граждане, получающие:



в Китае – от 578 тыс. тенге до 1,5 млн тенге;

в Великобритании – от 609 тыс. тенге до 2,4 млн тенге.

30% платят, зарабатывающие:

во Франции – от 1,1 млн до 3,1 млн тенге;

в Китае – от 2,8 млн до 4,1 млн тенге;

в Австралии – от 930 тыс. тенге до 2 млн тенге.

Ранее мы сообщали, что президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, заявил президент.

Сегодня министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров рассказал, какие еще нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана.