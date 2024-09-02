Стало известно, во сколько Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

Сегодня, 2 сентября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила Акорда.

"Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах", – говорится в сообщении.

Текстовая трансляция послания будет доступна в телеграм-канале Акорды. Прямая трансляция начнется в 11:00 на республиканских телеканалах.

Ранее сообщалось, что президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Оно будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

