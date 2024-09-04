Какие иностранные валюты больше всего подорожали за летние месяцы

Насколько выросли иностранные валюты по отношению к тенге по итогам трех летних месяцев, и валюта какой страны подорожала больше, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК в августе курс тенге ослаб на 1,6% до 481,61 тенге за доллар США. Отметим, что с начала лета тенге показал существенное снижение к большинству иностранных валют.

Так, за период с 1 июня по 31 августа 2024 года – доллар вырос на 7,7% или на 34,4 тенге. При этом самое высокое значение в 483,65 тенге было зафиксировано в конце августа. Евро за рассматриваемый период вырос на 10,1% или 49,3 тенге.

Фото: Zakon.kz

Китайский юань и российский рубль подорожали менее существенно на 9,9% (6,1 тенге) и 6,45% (0,32 тенге) соответственно.

Фото: Zakon.kz

Больше всего за лето подорожала японская йена. Так, среднемесячное значение валюты с июня по август увеличилось на 13,19% согласно данным Нацбанка. На втором месте малазийский ринггит + 11,84%, на третьем тайский бат + 10,73%. В абсолютном выражении наибольшее увеличение показал кувейтский динар + 81,54 тенге.

Меньше всего за лето подорожал мексиканский песо +0,15%, также незначительно вырос бразильский реал +1,62%. Большинство других валют в среднем увеличились на 5–7%.