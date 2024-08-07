Не только доллар: какие иностранные валюты подорожали с начала августа

С начала текущего месяца тенге ослаб ко всем основным иностранным валютам, насколько выросли курсы в августе, в материале Zakon.kz.

По итогам вторника курс доллара вырос до 479,40 тенге. Таким образом, в период с 1 по 7 августа американская валюта подорожала на 4,69 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Однако ослабление тенге к другим иностранным валютам было еще более существенным. Так, официальная стоимость евро, установленная Национальным банком РК на 7 августа 2024 года, составила 522,93 тенге. В Первом Кредитном Бюро (ПКБ) отмечают, что это самое высокое значение с конца марта 2022 года.

"С начала месяца (по сравнению с курсом на 1 августа) европейская валюта прибавила 9,55 тенге, или 1,9%". ПКБ

Причем основной скачок отмечался по итогам торгов предыдущего дня, когда официальный курс евро вырос с 513,63 тенге до 522,43 тенге.

Фото: Национальный банк РК

"Еще один антирекорд фиксирует курс тенге к юаню: официальный уровень на 7 августа – 67,05 тенге. Последний раз выше было в марте 2023. По сравнению с 1 августа юань окреп на 2,1%, или 1,41 тенге". ПКБ

Что касается курса доллара по итогам вторника, то здесь особенных шоков нет. В прошлом месяце доллар уже преодолевал отметку в 480 тенге, напомнили аналитики.

К слову, согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), на утренней торговой сессии в среду, 7 августа, пара USDKZT торгуется уже на уровне 475,9 тенге за доллар.

"Курс последней сделки был на 2,22 тенге ниже средневзвешенного и составил 476,75 тенге, что сигнализирует об улучшении краткосрочных настроений на валютном рынке". АФК

Эксперты Ассоциации добавили, что поддержку нацвалюте, помимо высокой продажи инвалюты в рамках операций Нацбанка, может оказывать конвертация валютной выручки экспортерами ввиду приближающегося квартального налогового периода в стране, который стартует на следующей неделе.