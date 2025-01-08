Статистика курсов: какие иностранные валюты подорожали в 2024 году больше, чем доллар

Кроме евро и доллара, большинство иностранных валют также подорожали к тенге по итогам 2024 года. При этом доллар в процентном выражении вырос даже меньше, чем некоторые валюты других стран. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Нацбанка РК, по итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,1 тенге за доллар США. При этом с января по декабрь 2024 года средневзвешенный курс доллара вырос более чем на 15% – с 451,28 тенге в январе до 519,65 в декабре. В целом, за 2024 год средний курс доллара составил 469,44 тенге. Для сравнения: по итогам 2023 года среднегодовое значение курса доллара сложилось на отметке 456,31 тенге за доллар.

Фото: Zakon.kz

Курс евро за год прибавил 10,5% с 492,45 в первый месяц прошлого года до 544,43 тенге в декабре. Средний курс за год вырос до 507,86 тенге, это на 2,9% больше, чем за 2023 год (493,33 тенге за доллар).

Обратим внимание, что средний курс российского рубля в декабре выровнялся до январского значения – 5,06 тенге за рубль, а средний курс за год составил 5,08 тенге. При этом на протяжении года динамика курса была разнонаправленной. К примеру, в определенные дни в августе официальный курс российской валюты вырастал более чем до 5,6 тенге, а в конце ноября снижался до 4,6 тенге за рубль.

Фото: Национальный банк РК

Динамика курса китайского юаня была не столь заметной и на протяжении года не претерпевала существенных скачков. Однако к концу года юань вырос вслед за долларом и евро. С января по декабрь валюта подорожала на 13,4% до 71,4 тенге по итогам последнего месяца 2024 года. Средний курс за год сложился на отметке 65,25 тенге за юань.

Дороже, чем доллар

Отметим, что несколько иностранных валют с января по декабрь 2024 года выросли более заметно, чем доллар. Среди них в том числе и валюты стран СНГ, как видно на таблице ниже. Лидером по росту стала нацвалюта Малайзии.

Фото: Zakon.kz

Обратим внимание, что бразильский реал, мексиканский песо и турецкая лира к декабрю стали дешевле. В процентном выражении средний обменный курс названных валют с января снизился на 7,26% (до 85,25 тенге в декабре), 2,95% (до 25,67 тенге) и 0,94% (14,87 тенге), соответственно.

Фото: Национальный банк РК

В абсолютном выражении наибольший рост демонстрировали самые дорогие валюты. Так, кувейтский динар, который считается самой дорогой валютой в мире, подорожал с 1467,67 в январе до 1689,1 тенге в декабре (+15%), фунт стерлингов прибавил 14,6%, подорожав с 573,27 до 657,36 тенге. Швейцарский франк вырос с января по декабрь на 10,9% до 583,6 тенге. Также почти на 50 тенге за год вырос сингапурский доллар +13,9% до 385 тенге за единицу валюты.

Ранее Zakon.kz cообщал, что стало с курсом доллара по итогам дневных торгов в среду, 8 января.