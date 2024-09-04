Курс доллара продолжил рост на торгах 4 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,57 тенге, поднявшись еще на 0,69 тенге.
Курс китайского юаня также вырос до 67,97 тенге (+0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483,5-485,5 тенге, евро – по 533-537 тенге, российские рубли – по 5,33-5,45 тенге.
Между тем мировые цены на нефть на ьторгах 4 сентября упали до минимума с конца 2023 года.
Так, стоимость контракта на поставку марки нефти Brent в ноябре в моменте опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель, столь низких значений не фиксировалось с 13 декабря 2023 года.
Контировки на поставки техасской марки сырья WTI (West Texas Intermediate) снизились 1,39% и достигли отметки в 69,36 доллара за баррель.
Утром 4 сентября Нацбанк установил курс доллара в 482,74 тенге, евро – 532,7 тенге, рубля – 5,44 тенге.