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Курс доллара продолжил рост на торгах 4 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,57 тенге, поднявшись еще на 0,69 тенге.

Курс китайского юаня также вырос до 67,97 тенге (+0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483,5-485,5 тенге, евро – по 533-537 тенге, российские рубли – по 5,33-5,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть на ьторгах 4 сентября упали до минимума с конца 2023 года.

Так, стоимость контракта на поставку марки нефти Brent в ноябре в моменте опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель, столь низких значений не фиксировалось с 13 декабря 2023 года.

Контировки на поставки техасской марки сырья WTI (West Texas Intermediate) снизились 1,39% и достигли отметки в 69,36 доллара за баррель. 

Утром 4 сентября Нацбанк установил курс доллара в 482,74 тенге, евро – 532,7 тенге, рубля – 5,44 тенге.

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