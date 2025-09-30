Курс доллара продолжил рост на торгах 30 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 549,06 тенге, поднявшись на 0,29 тенге.
Курс рубля повысился до 6,64 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,86 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,1-548,5 тенге, евро – по 640-645 тенге, рубли – по 6,43-6,59.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 сентября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,39 доллара, составила 67,58 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,27 доллара – до 63,18 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 548,79 тенге, евро – 643,02 тенге, рубля – 6,63 тенге.
