#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 30 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 15:37 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 549,06 тенге, поднявшись на 0,29 тенге.

Курс рубля повысился до 6,64 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,86 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,1-548,5 тенге, евро – по 640-645 тенге, рубли – по 6,43-6,59.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,39 доллара, составила 67,58 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,27 доллара – до 63,18 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 548,79 тенге, евро – 643,02 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 сентября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Доллар резко подорожал на торгах 29 сентября
15:45, 29 сентября 2025
Доллар резко подорожал на торгах 29 сентября
Курс доллара вернулся на прежние позиции на торгах 26 сентября
15:40, 26 сентября 2025
Курс доллара вернулся на прежние позиции на торгах 26 сентября
Курс доллара еще немного снизился на торгах 25 сентября
15:39, 25 сентября 2025
Курс доллара еще немного снизился на торгах 25 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: