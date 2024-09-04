Как подать декларацию 270.00 через кабинет налогоплательщика: осталось несколько дней

15 сентября 2024 года истекает срок сдачи деклараций формы 250.00 и 270.00. В Департаменте государственных доходов Алматы пошагово рассказали, как это правильно сделать, сообщает Zakon.kz.

Декларанты третьего этапа, а именно руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги представляют декларацию об активах и обязательствах формы 250.00, инструкция подачи доступна по ссылке.

Декларантам первого и второго этапа необходимо представить декларацию о доходах и имуществе формы 270.00.

Для этого с помощью ЭЦП заходим в "Кабинет налогоплательщика". Наводим курсором на раздел "Настройки", далее выбираем "Настройка списка форм".

Декларация формы 270.00 представляется по месту жительства не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.

В текущем году декларация за 2023 год сдается до 15 сентября 2024 года, декларация за 2024 год сдается до 15 сентября 2025 года и так далее.

Выбираем необходимый период, в данном случае 2023 год.

В открывшемся окне проверяем корректность данных (ИИН, период, Ф.И.О.), далее указываем свой номер телефона, электронный адрес, также ИИН супруга/супруги, при наличии. Нажимаем кнопку "Далее".

Указываем за кого представляется декларация – за себя или за несовершеннолетнее или недееспособное лицо. Нажимаем кнопку "Далее".

Выбираем "Вид декларации".

Если декларация формы 270.00 сдается впервые выбираем "Первоначальная". Если вы ранее представляли декларацию, то выбираем "Очередная".

"Дополнительная" декларация сдается для устранения ошибок или неточностей в пределах срока исковой давности в течении 3-х лет.

Нажимаем кнопку "Далее".

Вот мы и подошли к заполнение сведений о доходах и имуществе. Здесь вам очень важно отразить все данные корректно и в полном объеме.

"Обратите внимание. При наводке на соответствующие строки, появляются подробные пояснения", - отметили в ДГД.

Раздел 1. Имеются ли у вас доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно?

В строке А "Имущественный доход" указывается доход от прироста стоимости, доход полученный от сдачи в аренду имущества лицами не являющимися налоговыми агентами и другие.

В строке В "Другие доходы" указывается доход по трудовым договорам, доход в виде выиграшей, дивидендов, вознаграждений, стипендий, страховых и пенсионных выплат и другие.

После заполнения вышеуказанных строк автоматически просчитывается сумма строки D "Итого доходов, подлежащих налогообложению".

В строке Е "Корректировка дохода" указывается сумма корректировки в соответствии с указанными статьями Налогового кодекса.

В строке F "Налоговые вычеты" указываются стандартные и прочие налоговые вычеты, согласно Налогового законодательства.

После заполнения вышеуказанных строк автоматически просчитывается сумма строки G "Облагаемая сумма дохода".

"Далее необходимо вручную рассчитать сумму строки H "Сумма исчисленного ИПН". Сумма ИПН должна составлять 10% от суммы строки G "Облагаемая сумма дохода". То есть, если в строке G указано 1 млн тенге, сумма исчисленного ИПН будет составлять 100 тысяч тенге", - пояснили в департаменте.

В строке I "Зачет иностранного налога" необходимо указать сумму ИПН уплаченной в зарубежной стране, при наличии такой уплаты. Также необходимо иметь подтверждающий документ об уплате.

БИН аппаратов акимов указывают лица, проживающие по месту жительства в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах.

Раздел 2. Имеются ли у вас доходы лица, занимающегося частной практикой?

Данный раздел заполняют только частные нотариусы, cудебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы.

В этом разделе нет ничего сложного. Необходимо указать полученный доход в разрезе по месяцам, сумма ИПН просчитывается автоматически.

БИН аппаратов акимов указывают лица, проживающие по месту жительства в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах.

Код ОГД указывают лица, проживающие по месту жительства в городах областного значения, районах городов республиканского значения.

Раздел 3. Имеется ли у вас имущество за пределами Республики Казахстан?

Сведения о приобретении, отчуждении и безвозмездно полученном имуществе за пределами РК заполняют лица, кроме:

лиц, занимающих ответственные государственные должности, и их супруг;

лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и их супруг;

должностных лиц и их супруг;

лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруг.

Для перечисленных лиц предусмотрен отдельный раздел для заполнения, перейдем к нему позже.

Здесь указывается способ приобретения, получения, отчуждения имущества, вид имущества, количество, идентификационный номер имущества либо номер договора, дата государственной или иной регистрации имущества, идентификационный номер лица передавшего или получившего, код страны, код валюты и стоимость.

Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК в сумме, в совокупности превышающей 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году), по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода.

Указывается идентификационный номер банковского учреждения, наименование банковского учреждения, код страны, код валюты и сумма.

Сведения о наличии дебиторской/кредиторской задолженности за пределами РК на 31 декабря отчетного налогового периода.

Также указывается вид задолженности, идентификационный номер дебитора или кредитора, код валюты, сумма задолженности, срок возврата согласно договору, номер и дата лицензии нотариуса, проводившего нотариальные действия или решения суда.

Сведения о наличии имущества и активов за пределами республики на 31 декабря отчетного налогового периода.

Указывается вид имущества, идентификационный номер, код страны и адрес регистрации.

Раздел 4. Приобретали или отчуждали ли вы имущество в течение отчетного календарного года, в том числе за пределами Республики Казахстан?

Этот раздел заполняют только лица, на которых в соответствии с Законом РК "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению данной декларации, то есть государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги.

При приобретении имущества указывается вид имущества, идентификационный номер, дата регистрации имущества, код страны, адрес местонахождения имущества, код валюты и стоимость.

Также необходимо указать источник покрытия расходов, идентификационный номер источника, наименование или ФИО, код валюты и сумма.

При отчуждении имущества указывается вид имущества, идентификационный номер, дата регистрации имущества, код страны, адрес местонахождения объекта, наименование или ФИО покупателя / получателя, идентификационный номер покупателя / получателя и стоимость реализации (в тенге).

Раздел 5. Имеются ли у вас дебиторская/кредиторская задолженность на 31 декабря отчетного налогового периода на территории РК?

Обратите внимание, что здесь не отражаются задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

При наличии дебиторской/кредиторской задолженности вид задолженности, идентификационный номер (дебитора / кредитора), код валюты, сумма задолженности, срок возврата согласно договору, номер и дата лицензии нотариуса, проводившего нотариальные действия или решения суда.

Раздел 6. Имеется ли у вас финансовая прибыль контролируемой иностранной компании (КИК)?

В данном разделе указываем сведения, при их наличии, согласно форме, а именно: наименование КИК или ПУ КИК, код страны регистрации, номер государственной (налоговой) регистрации КИК или ПУ КИК, коэффициент участия или контроля, код валюты и другие.

Перед тем как переходить на следующую страницу рекомендуем перепроверить все сведения, после нажать кнопку "Далее".

На последней странице выбираем код ОГД по месту жительства, даем согласие налогоплательщика на раскрытие сведений о расходах на погашение вознаграждения по ипотеке, полученным на приобретение жилья, подтверждаем ответственность и подписываем с помощью ЭЦП.

Таким образом, вы сдали декларацию о доходах и имуществе физического лица формы 270.00.

С подробной информацией о всеобщем декларировании, сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента государственных доходов по городу Алматы и на Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.

С 1 января 2021 года в Казахстане введено всеобщее декларирование, которое проходит в 4 этапа:

Первый – с 1 января 2021 года;

Второй – с 1 января 2023 года;

Третий – с 1 января 2024 года;

Четвертый – с 1 января 2025 года.

C 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования, в который вошли руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги.