Формы 250.00 и 270.00: разъяснения по срокам, зарубежному имуществу и ценным бумагам

Департамент государственных доходов (ДГД) по городу Алматы 20 августа 2025 года напомнил, что приближается срок представления деклараций по формам 250.00 и 270.00 – до 15 сентября текущего года, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим ведомство собрало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы налогоплательщиков по вопросам всеобщего декларирования.

Люди, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы), в 2025 году какие формы деклараций представляют и какие сроки уплаты налогов?

Лица, занимающиеся частной практикой, в 2025 году представляют две формы деклараций:

"входная" декларация об активах и обязательствах (форма 250.00); ежегодная декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) (в связи с введением всеобщего декларирования декларация по ИПН (форма 240.00) упраздняется).

"Уплата налогов (ИПН) для лиц, занимающихся частной практикой, до 2025 года осуществлялась ежемесячно, а начиная с 2025 года уплата ИПН осуществляется по итогам календарного года, не позднее 10 календарных дней после срока представления декларации о доходах и имуществе (не позднее 25 сентября)", – уточнили в ДГД.

Какую форму декларации должен представить человек, занимающийся частной практикой, если получил уведомление о подаче дополнительных деклараций за 2022-2023 годы, или если требуется подать "ликвидационную" декларацию?

Декларацию "дополнительную по уведомлению" за 2022-2023 годы необходимо представить по форме 240.00, начиная с 2025 года – за 2024 год – декларацию по форме 270.00.

В связи с тем, что в декларации формы 270.00 не предусмотрен вид декларации "ликвидационная", необходимо представить "ликвидационную" декларацию по форме 240.00. В последующем, начиная с 2026 года, реализуется декларация формы 270.00 с видом декларации "ликвидационная".

Работники квазигосударственных компаний освобождены от сдачи всеобщей декларации с 2026 года?

Если работник субъекта квазигосударственного сектора не соответствует ни одному из условий пункта 1 статьи 633 Налогового кодекса и не является лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, то такой работник вправе не представлять ежегодную декларацию формы 270.00.

Справочно: Согласно Закону РК "О противодействии коррупции" лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, это, в том числе, лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда РК, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях.

При покупке за рубежом недвижимости после сдачи 250 каким образом их отразить в 270 форме? Или не нужно отображать?

Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о:

– приобретении и (или) отчуждении имущества за пределами Казахстана , в том числе на безвозмездной основе, которое отражается в форме 270.04 (Приложение 4) к Декларации о доходах и имуществе физического лица:

В разделе B:

в графе A – порядковый номер заполняемой строки;

в графе B – способ приобретения/получения, отчуждения имущества;

в графе C – вид имущества;

в графе D – количество;

в графе E – идентификационный номер имущества, указанного в графе C, на основании правоустанавливающих документов либо номер договора;

в графе F – дата государственной или иной регистрации (учета) имущества, права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

графе G – идентификационный номер передавшего/получившего лица;

в графе H – код страны регистрации имущества. Код страны указывается в соответствии с двузначной буквенной кодировкой, установленной в приложении.

– имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица, которое отражается в форме 270.04 (Приложение 4) к Декларации о доходах и имуществе физического лица:

В разделе Е:

в графе A – порядковый номер заполняемой строки;

в графе B – вид имущества;

в графе C – идентификационный номер имущества, указанного в графе B, на основании правоустанавливающих документов;

в графе D – код страны регистрации имущества;

в графе E – адрес регистрации имущества.

"Таким образом, если налогоплательщик после представления Декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) приобрел имущество за рубежом, у него возникает обязанность по представлению Декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) за соответствующий отчетный период с отражением вышеуказанных сведений", – подытожили в ДГД.

Необходимо ли декларировать ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в Казахстане?

Обязательства по представлению "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) возникают:

у лиц, на которых возложена обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности" и "О рынке ценных бумаг" при наличии ценных бумаг как в РК, так и за пределами;

у граждан и резидентов Республики Казахстан;

в случае наличия за пределами РК на праве собственности (требования) ценных бумаг, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории РК. При этом при наличии ценных бумаг в РК они также подлежат отражению в декларации (форма 250.04 раздел В. Сведения о наличии ценных бумаг, производных финансовых инструментах (ПФИ), в том числе за пределами РК).

Освобождаются ли от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) доходы от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, включенных в официальный список биржи МФЦА?

Физическое лицо доход, полученный от прироста стоимости, отражает в декларации о доходах и имуществе как доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, при этом корректирует его в соответствии со статьей 341 Налогового кодекса.

Изменились ли сроки представления декларации по всеобщему декларированию?

Сроки представления деклараций не изменились.

Срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации, по месту жительства.

Срок представления декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом, по месту жительства.

Какая предусмотрена ответственность, если несвоевременно представишь декларацию по всеобщему декларированию или указал недостоверные сведения?

В соответствии с частью 1 статьи 272 КоАП непредставление в орган государственных доходов налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, влечет на первый раз предупреждение.

При повторном нарушении в течение года согласно части второй статьи 272 КоАП – штраф в размере 58 980 тенге (15 МРП).

В соответствии с частью 2-1 статьи 272 КоАП за представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года согласно части 2-2 статьи 272 КоАП – штраф в размере 11 796 тенге (3 МРП).

Согласно части 1 статьи 275 КоАП за сокрытие объектов налогообложения установлен штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 300% от суммы неуплаченных налогов.