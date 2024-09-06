Сотни миллиардов: казахстанцы побили рекорд по взятым кредитам

У жителей Казахстана сегодня насчитывается кредитов на 18,7 трлн тенге. Только за июль 2024 года розничный кредитный портфель увеличился на 398,9 млрд тенге, или на 2,2%. Это абсолютный рекорд с начала года, сообщает Zakon.kz.

Ранее аналогичный "пиковый" рост отмечался только в периоды проведения маркетинговых акций со стороны розничных банков, констатирует финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Сегодня июльский рост кредитов объясняется только лишь сезонным увеличением потребления со стороны населения.

Структура портфеля займов населения сегодня выглядит так:

потребительские займы: 12,0 трлн тенге (доля 63,9%);

ипотека: 5,9 трлн тенге (31,4%);

прочие займы: 883,0 млрд тенге (4,7%).

Основным фактором роста розничных кредитов остаются потребительские кредиты, которые в июле обеспечили 75,7% общего увеличения.

"Этот вид кредитования особенно популярен среди населения, так как включает рассрочки, автокредиты и кредиты на потребительские нужды, а также для развития бизнеса (ИП)". Андрей Чеботарев

Активный рост потребительских кредитов поддерживает высокий уровень потребительского спроса, что способствует развитию таких секторов экономики, как торговля и обрабатывающая промышленность.

Однако столь быстрый рост создает и инфляционное давление, что противоречит текущей политике регулятора по инфляционному таргетированию и поддержанию жестких монетарных условий.

Потребительские кредиты также выступают в качестве первоначального капитала для большинства представителей микро и малого бизнеса.

"Зачастую скоринговые системы большинства БВУ устроены так, что бизнесу необходимо просуществовать более 6 месяцев для рассмотрения и выдачи займа. Поэтому предприниматели прибегают к более доступному, но дорогому источнику финансирования – потребительским кредитам". Андрей Чеботарев

Ипотечный кредитный портфель в июле тоже продемонстрировал рост на 1,4%, или на 82,3 млрд тенге, обеспечив 20,6% прироста розничного кредитного портфеля.

Отмечается восстановление темпов и увеличения ипотечных кредитов в основном за счет новых льготных программ. Это подтверждается динамикой средних ипотечных ставок. В июле средняя ставка по ипотеке снизилась с 11,8% до 11,5%.

"С запуском льготных государственных программ ипотечного кредитования в период с 2018 по 2022 год процентные ставки по ипотеке достигли исторических минимумов". Андрей Чеботарев

Объем досрочных погашений и списаний розничных кредитов увеличился на 2,5%, что привело к сокращению среднего срока займов. В июле средний срок кредитов для населения составил 15,1 месяца (+0,8 п.п.). Средний срок потребительских кредитов составляет 11,2 месяца, а ипотечных – 46,4 месяца.

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