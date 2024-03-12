Температурный рекорд 78-летней давности побит в Казахстане

В Казахстане побит температурный рекорд 78-летней давности. Об этом стало известно из публикации РГП "Казгидромет". Синоптики подчеркивают, что февраль 2024 года начался с рекордов, сообщает Zakon.kz.

По данным казахстанских метеорологов, в первой декаде февраля практически на всей территории страны отмечалось значительное потепление, были установлены рекорды как в температурном режиме, так и по количеству выпавших атмосферных осадков.

"8–10 февраля атлантический циклон с большим запасом тепла и влаги обусловил повышение температурного фона и выпадение интенсивных осадков на большей части территории Казахстана". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, 8 февраля на метеостанции (МС) Актау была зафиксирована максимальная температура воздуха +11,8°С, обновился рекорд 2004 года (+11,1°С).

В Атырау абсолютный максимум составил +10,0°С, таким образом обновился рекорд 2020 года (+9,4°С), в Уральске столбик термометра достиг отметки +2,8°С, тем самым обновился рекорд 1958 года (+2,4°С).

Кроме того, на МС Кызылорда самая высокая температура воздуха была +14,5°С, перекрыт рекорд 2020 года (+12,5°С).

"На МС Павлодар абсолютный максимум составил +4,1°С, тем самым обновился рекорд 2015 года (+3,4°С), на МС Туркестан было отмечено +16,8°С, таким образом был перекрыт рекорд 2006 года (+15,4°С), хотя в целом по Туркестанской области воздух прогрелся в этот день до +20°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

10 февраля в Алматы абсолютный максимум составил +15,4°С, обновился рекорд 2015 года (+14,4°С).

"В Караганде наблюдалась максимальная температура воздуха +4,5°С, таким образом был перекрыт рекорд 1946 года (+2,9°С)", – уточнили специалисты.

В дополнении сказано, что в феврале осадков выпало на большей части республики около и больше нормы в 1,3–6,6 раз.

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился с важным предупреждением к жителям и гостям города. Согласно прогнозу синоптиков, 13 марта 2024 года в городе будет бушевать непогода.