Доллар подешевел: продолжит ли курс снижаться в сентябре
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Курс доллара к тенге снизился по итогам пятничных торгов. Эксперты спрогнозировали, как может измениться курс в ближайшее время и стоит ли ждать дальнейшего удешевления американской валюты. Подробнее – в материале Zakon.kz.
К концу недели произошло долгожданное укрепление курса тенге к доллару. Согласно даннымKASE, cредневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,55 тенге, снизившись на 2,20 тенге.
Отметим, что курс заметно вырос с начала июня.
По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарины Скрипченко, за прошедшее лето пара USDKZT выросла на 8%, или 34 тенге. По оценкам, это могло быть связано с дефицитом инвалюты на локальном рынке.
"Например, во втором квартале темпы роста импорта товаров (+18%) заметно превысили темпы роста экспорта (+10%), а доходы к выплате прямым иностранным инвесторам выросли на 42%. Эти факторы при стабильных объемах подлежащего погашению и обслуживанию внешнего долга (8 и 8,6 млрд долларов в 1-м и 2-м кварталах, соответственно) и нетто-операций Нацбанка на валютном рынке могли сместить равновесные значения обменного курса тенге в сторону покупателей инвалюты". Зарина Скрипченко
Аналитик Анна Бодрова добавила, что летний период традиционно считается временем низкой ликвидности и высокой волатильности, и для тенге в прошедшем сезоне все сложилось именно так.
"Нацбанк и профучастники рынка считают, что сейчас тенге вернулся к своим фундаментальным значениям, и история выглядит именно так. С началом нового делового сезона уровни волатильности могут стабилизироваться, так как в торгах появится большее количество участников. Однако без расширения объемов валютной ликвидности рынку будет сложно укреплять позиции тенге. В этом свете можно согласиться с тем, что именно сейчас тенге оценен относительно справедливо". Анна Бодрова
Аналитик пояснила, что базовые ожидания демонстрируют, что тенге может укрепиться осенью – как раз за счет анонсированных Нацбанком бюджетных трансфертов. Это может укрепить тенге на 1,5-2% по итогам месяца, если активность регулятора действительно совпадет с планами, уточнила Анна Бодрова.
Зарина Скрипченко также полагает, что при отсутствии значимых негативных факторов дальнейшее существенное ослабление курса нацвалюты осенью маловероятно. Эксперт напомнила, что объемы нетто-продажи инвалюты Нацбанком могут вырасти до 680-700 млн долларов в сентябре против августовских 565 млн. Дополнительный фактор для поддержки тенге – сохранение базовой ставки на текущем уровне в 14,25%.
Помимо этого, на курс тенге также традиционно оказывают влияние внешние и внутренние фундаментальные факторы, среди которых динамика нефтяных котировок, сказывающаяся на объемах поступлений экспортной выручки, колебания индекса доллара США в ответ на изменения в монетарной политике Федрезерва, состояние платежного баланса РК и фискальные параметры, а также сезонные факторы, включая квартальные налоговые периоды и рост спроса на инвалюту со стороны казахстанцев, прокомментировала Зарина Скрипченко.
К слову, спад цен на нефть, который наблюдался в последнее время, на текущем этапе не так активно давит на тенге, как мог бы, считает Анна Бодрова.
"Казахстан зарабатывает и при сегодняшних ценах на нефть, порог себестоимости для страны проходит примерно по рубежу 60 долларов США за баррель Brent, так что запас прочности тут все еще немалый". Анна Бодрова
В целом ожидается, что на новой неделе сентября доллар США проторгуется в границах 480-485 тенге, евро – 530-545 тенге, рубль – 5,35-5,40 тенге, юань – 67-69 тенге.
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