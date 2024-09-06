Доллар подешевел: продолжит ли курс снижаться в сентябре

Помимо этого, на курс тенге также традиционно оказывают влияние внешние и внутренние фундаментальные факторы, среди которых динамика нефтяных котировок, сказывающаяся на объемах поступлений экспортной выручки, колебания индекса доллара США в ответ на изменения в монетарной политике Федрезерва, состояние платежного баланса РК и фискальные параметры, а также сезонные факторы, включая квартальные налоговые периоды и рост спроса на инвалюту со стороны казахстанцев, прокомментировала Зарина Скрипченко.



