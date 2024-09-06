Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар существенно подешевел на торгах 6 сентября

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,55 тенге, снизившись на 2,20 тенге.

Курс китайского юаня снизился до 67,96 тенге (-0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,3-482,3 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,33 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 6 сентября.

Так, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange), повысилась на 0,33 доллара и составила 73,02 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,32 доллара – до 69,47 доллара за баррель.

Утром 6 сентября Нацбанк установил курс доллара в 482,94 тенге, евро – 535,97 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Читайте также

Astana Finance Days 2024
В Астане проходит второй день главной финансовой конференции Евразийского региона "Astana Finance Days 2024"
векторный человек идет вверх
Сотни миллиардов: казахстанцы побили рекорд по взятым кредитам
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: