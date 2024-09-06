Доллар существенно подешевел на торгах 6 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,55 тенге, снизившись на 2,20 тенге.
Курс китайского юаня снизился до 67,96 тенге (-0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,3-482,3 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,33 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 6 сентября.
Так, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange), повысилась на 0,33 доллара и составила 73,02 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,32 доллара – до 69,47 доллара за баррель.
Утром 6 сентября Нацбанк установил курс доллара в 482,94 тенге, евро – 535,97 тенге, рубля – 5,35 тенге.