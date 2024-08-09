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Насколько может снизиться курс доллара к началу сентября

прогнозы, курсы, базовая ставка, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:14 Фото: Freepik
Эксперты поделились мнениями, как может измениться базовая ставка, ВВП и инфляция в августе, а также насколько может снизиться доллар к началу сентября. Подробности – в материале Zakon.kz.

С учетом предстоящего августовского налогового периода и увеличения нетто-продаж инвалюты из Нацфонда краткосрочные ожидания экспертов финрынка в отношении курса тенге несколько улучшились, говорится в опросе Ассоциации финансистов Казахстана. Так, эксперты финрынка ожидают, что к началу сентября пара USDKZT может торговаться по 472,4 тенге за доллар против 473,5 тенге месяцем ранее.

В то же время на фоне общемировых опасений вхождения экономики США в рецессию, а также показателей слабого восстановления экономики Китая ухудшились ожидания отношении котировок марки Brent. Участники опроса предполагают, что через год стоимость барреля нефти может составить 80,4 доллара против 84,7 доллара месяцем ранее.

прогнозы, курсы, базовая ставка, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:14

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Снижение цены на нефть может оказать давление на курс нацвалюты: в течение ближайших 12 месяцев ожидается ослабление тенге на 1,8% от текущих значений (475,91 тенге) до 484,5 тенге за доллар". АФК

В свою очередь с учетом предстоящего сокращения объемов добычи нефти в РК из-за требований соответствия квотам ОПЕК+ и ремонтных работ на Кашаганском месторождении снижение нефтяных котировок может негативно сказаться на темпах экономического роста в стране. Эксперты ожидают увеличения ВВП на 4,1% против 4,6% ранее и при целевом показателе в 6%.

Инфляция и базовая ставка

Также представители финсектора сделали прогнозы относительно следующего решения по базовой ставке, которое Нацбанк должен принять в конце августа. Так, большинство экспертов, или 63%, считают, что ускорение инфляционных процессов в июле впервые после непрерывного их замедления в течение полутора лет может потребовать от Нацбанка сохранения базовой ставки. Оставшаяся часть (37%) допускает возможность осторожного снижения на 25 базисных пунктов.

инфляция, курс, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:14

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"При этом в августе оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте не изменилась. Однако их удержание выше целевого показателя в 5% (на уровне 8,1%) может потребовать сохранения жестких монетарных условий в стране". АФК

При этом ожидается, что через год базовая ставка может быть на отметке 13% годовых, тогда как месяцем ранее прогноз составлял 12% годовых.

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