Прогноз: будет ли снижаться курс доллара на следующей неделе

По итогам пятницы курс доллара несколько снизился. Каким будет курс на следующей неделе и стоит ли ждать его дальнейшего снижения, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в пятницу, средневзвешенный курс доллара составил 511,22 тенге, снизившись на 1,83 тенге, после скачка до 513 тенге в четверг. За неделю доллар подорожал более, чем на 15 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко считает, что нынешнее ослабление курса нацвалюты происходит под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов.

"С одной стороны, нефтяные котировки имеют в целом нисходящий тренд на фоне потенциального профицита сырья на мировом рынке, в то время как индекс доллара устойчиво растет после победы на выборах президента США Дональда Трампа. В то же время в Казахстане остается пониженным уровень добычи нефти из-за плановых и внеплановых приостановок добычи на Кашагане и Тенгизе, а также выполнения обязательств по сокращению согласно квотам ОПЕК". Зарина Скрипченко

По ее словам текущие объемы продажи валюты от экспортной выручки с учетом обязательства квазигоссектора по продаже 50% от нее, не покрывают спрос. В то же время резкое ослабление российского рубля возможно спровоцировало и волну эмоциональных покупок инвалюты внутри нашей страны, которые усилили девальвационный эффект.

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В то же время, необходимые действия для стабилизации курса тенге уже предприняты Нацбанком, говорит эксперт. Так, возвращена норма по обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигоссектора, проводятся валютные интервенции (1 млрд долларов с 15 по 28 ноября), базовая ставка повышена до 15,25%.

Зарина Скрипченко предполагает, что все эти факторы в совокупности могут стабилизировать ситуацию на локальном валютном рынке, однако новое равновесное значение на нем с большой вероятностью будет составлять около 500+ тенге за доллар.

Фундаментальные факторы для формирования курса были известны рынку и ранее, однако почему он начал так интенсивно двигаться в конце недели — открытый вопрос, говорит аналитик Анна Бодрова.

"Можно предположить, что сработали и намерения Нацбанка РК проводить интервенции, и общий "тонкий" рынок на фоне отсутствия иностранных инвесторов по случаю Дня благодарения в США". Анна Бодрова

Аналитик прогнозирует, что в сложившихся условиях поддержка тенге может сформироваться в двух случаях: или на рынке появится столько валюты, сколько ему нужно, или Нацбанк проведет огромные интервенции. Впрочем, оба сценария одинаково маловероятны, полагает эксперт.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на неделю следующие: доллар США будет находится в границах 500-520 тенге, евро — 530-550 тенге, рубль — 4,50-5,00 тенге, китайский юань — 68-71 тенге.