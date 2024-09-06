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Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 сентября

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:13 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 6 сентября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,40 тенге, снизившись на 2,35 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 533,87 тенге (-1,66).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,33 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах снизился до 67,96 тенге (-0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,7-482,3 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,33 тенге.

Утром 6 сентября Нацбанк установил курс доллара в 482,94 тенге, евро – 535,97 тенге, рубля – 5,35 тенге.

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