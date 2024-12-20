Всеобщее декларирование 2025: что важно знать

В Департаменте государственных доходов по городу Алматы 20 декабря 2024 года рассказали об особенностях всеобщего декларирования-2025, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах физического лица (ФНО 250.00) распространяется на следующие категории:

граждан и резидентов Республики Казахстан, владеющих имуществом за рубежом;

кандидатов на выборные и государственные должности;

лиц, претендующих на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;

лиц, занимающихся частной практикой;

граждан, желающих добровольно подать декларацию.

Подлежащие декларированию активы за рубежом:

недвижимость, транспортные средства;

доли участия в иностранных компаниях или жилищном строительстве;

денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма превышает 1000 МРП;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

средства на брокерских счетах;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

цифровые активы;

дебиторскую/кредиторскую задолженность;

инвестиционные и драгоценные металлы;

имущество стоимостью свыше 1000 МРП (например, антиквариат, предметы роскоши).

"Также предлагается установить обязанность по декларированию лиц, совершивших крупные приобретения, стоимостью свыше 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в Республике Казахстан и за рубежом", – сообщили в ДГД.

Там отметили, что при добровольном представлении декларации можно задекларировать наличные деньги в сумме, не превышающий 10 000 МРП, и другие активы и обязательства, которые в последующем могут послужить подтверждением расходов физического лица.

"Гражданам, имеющим сумму наличных денег более 10 000 МРП (в 2024 году это 36 920 000 тенге), необходимо разместить эти средства на банковские счета до 31 декабря 2024 года", – уточили в ДГД.

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Как подать декларацию?

Декларацию можно подать через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал "Электронного правительства" (egov.kz), Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).

15 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию. После чего 8 млн казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций.